۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۴

نشست آموزشی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان مرکزی با دهیاران بخش زالیان برگزار شد

نشست آموزشی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان مرکزی با دهیاران بخش زالیان برگزار شد

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی از برگزاری نشست مشترک با دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بخش زالیان شهرستان شازند به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ مهدی رحیمیان امروز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به پراکندگی آثار تاریخی در سطح روستاهای استان مرکزی گفت: بخش زالیان شهرستان شازند از ظرفیت‌های غنی تاریخی برخوردار بوده و حفاظت از این سرمایه‌های ملی صرفاً با تکیه بر نیروهای یگان حفاظت مقدور نیست بلکه مستلزم همراهی و دیده‌بانی دقیق جامعه محلی است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی در این نشست که به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر و با حضور رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان شازند، کارشناسان ارشد معاونت میراث‌فرهنگی و جانشین یگان حفاظت استان برگزار شد، با تبیین اهمیت جایگاه دهیاران به عنوان بازوان اجرایی یگان در سطح روستاها، افزود: دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی، خط مقدم پیشگیری از هرگونه تعرض، ساخت‌وساز غیرمجاز و حفاری‌های غیرقانونی در حریم تپه‌ها و بناهای تاریخی هستند.

او  در ادامه به تشریح مباحث آموزشی پیرامون قوانین و مقررات حفاظت از آثار پرداخت و بیان کرد: چنانچه دهیاران نسبت به قدمت و اهمیت تپه‌ها، محوطه ها و ابنیه تاریخی روستای خود اشراف کامل داشته باشند، حساسیت آنان در مواجهه با خطرات احتمالی افزایش یافته و این امر به کاهش چشمگیر تخلفات و جرائم مرتبط بامیراث فرهنگی در حوزه سرزمینی خود منجر خواهد شد.

در پایان این نشست آموزشی، مقرر شد زمینه‌های ارتباطی مستقیم میان دهیاران و یگان حفاظت استان به منظور گزارش‌دهی لحظه‌ای و پیشگیرانه تقویت شده و دوره‌های آموزشی تکمیلی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی در صیانت از میراث فرهنگی در سایر بخش‌های شهرستان تداوم یابد.
 

انتهای پیام/

کد خبر 1405030300204
رضا تربتی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha