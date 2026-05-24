به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ مهدی رحیمیان امروز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به پراکندگی آثار تاریخی در سطح روستاهای استان مرکزی گفت: بخش زالیان شهرستان شازند از ظرفیت‌های غنی تاریخی برخوردار بوده و حفاظت از این سرمایه‌های ملی صرفاً با تکیه بر نیروهای یگان حفاظت مقدور نیست بلکه مستلزم همراهی و دیده‌بانی دقیق جامعه محلی است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی در این نشست که به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر و با حضور رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان شازند، کارشناسان ارشد معاونت میراث‌فرهنگی و جانشین یگان حفاظت استان برگزار شد، با تبیین اهمیت جایگاه دهیاران به عنوان بازوان اجرایی یگان در سطح روستاها، افزود: دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی، خط مقدم پیشگیری از هرگونه تعرض، ساخت‌وساز غیرمجاز و حفاری‌های غیرقانونی در حریم تپه‌ها و بناهای تاریخی هستند.

او در ادامه به تشریح مباحث آموزشی پیرامون قوانین و مقررات حفاظت از آثار پرداخت و بیان کرد: چنانچه دهیاران نسبت به قدمت و اهمیت تپه‌ها، محوطه ها و ابنیه تاریخی روستای خود اشراف کامل داشته باشند، حساسیت آنان در مواجهه با خطرات احتمالی افزایش یافته و این امر به کاهش چشمگیر تخلفات و جرائم مرتبط بامیراث فرهنگی در حوزه سرزمینی خود منجر خواهد شد.

در پایان این نشست آموزشی، مقرر شد زمینه‌های ارتباطی مستقیم میان دهیاران و یگان حفاظت استان به منظور گزارش‌دهی لحظه‌ای و پیشگیرانه تقویت شده و دوره‌های آموزشی تکمیلی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی در صیانت از میراث فرهنگی در سایر بخش‌های شهرستان تداوم یابد.



