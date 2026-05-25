محمد صالحی مسئول موزه‌های استان مرکزی در یادداشتی نوشت:شیشه‌های رنگی یکی از شاخص‌ترین عناصر تزئینی در معماری سنتی ایران به شمار می‌آیند که در دوره قاجار به اوج تنوع، ظرافت و کاربرد خود در فضاهای مسکونی رسیدند. هرچند استفاده از شیشه در معماری ایران سابقه‌ای کهن‌تر دارد و نمونه‌هایی از آن در دوره‌های پیشین همچون صفویه نیز قابل مشاهده است، اما در عصر قاجار، به‌ویژه در خانه‌های اعیانی و اشرافی، شیشه‌های رنگی به‌صورت گسترده و نظام‌مند در قالب ارسی‌ها، پنجره‌ها و نورگیرها به کار گرفته شدند.

در دوره قاجار، تحولات اجتماعی، فرهنگی و ارتباطات گسترده‌تر ایران با کشورهای اروپایی سبب شد توجه ویژه‌ای به تزئینات معماری و جلوه‌های بصری بناها معطوف گردد. شیشه‌های رنگی، که اغلب با تکنیک اتصال قطعات شیشه رنگین در قاب‌های چوبی ظریف ساخته می‌شدند، پاسخ مناسبی به این گرایش جدید بودند. این شیشه‌ها نه‌تنها جنبه تزئینی داشتند، بلکه از نظر عملکردی نیز نقش مهمی در تنظیم نور، کاهش شدت تابش مستقیم آفتاب و ایجاد حریم بصری در فضای داخلی خانه‌ها ایفا می‌کردند.

خانه‌های قاجاری معمولاً دارای ساختاری درون‌گرا بودند و فضاهایی همچون حیاط مرکزی، تالار، اتاق‌های سه‌دری و پنج‌دری را در بر می‌گرفتند. شیشه‌های رنگی بیشترین کاربرد خود را در پنجره‌های ارسیِ این فضاها نشان می‌دادند. ارسی‌ها با ترکیب شیشه‌های رنگی در رنگ‌های متنوعی چون قرمز، آبی، سبز و زرد، نور طبیعی را به شکلی ملایم و دل‌نشین به داخل فضا هدایت می‌کردند و از ایجاد خیرگی و گرمای بیش از حد جلوگیری به عمل می‌آوردند. این امر به‌ویژه در اقلیم‌های گرم و خشک ایران از اهمیت بسزایی برخوردار بود.

از منظر زیبایی‌شناسی، شیشه‌های رنگی در خانه‌های قاجاری واجد ارزش هنری بالایی بودند. نقوش هندسی، گیاهی و گاه اسلیمی که در ترکیب‌بندی شیشه‌ها به کار می‌رفت، بازتابی از ذوق هنری، باورهای فرهنگی و نظام زیبایی‌شناختی حاکم بر جامعه آن دوران محسوب می‌شود. بازی نور و رنگ در ساعات مختلف روز، فضای داخلی خانه را پویا و متغیر می‌ساخت و حس آرامش و شکوه را برای ساکنان به همراه داشت. این ویژگی سبب می‌شد فضای مسکونی نه صرفاً محلی برای سکونت، بلکه بستری برای تجربه زیبایی و معنا تلقی گردد.

از نظر اجتماعی، وجود شیشه‌های رنگی در خانه‌های قاجاری اغلب نشان‌دهنده جایگاه اقتصادی و اجتماعی صاحبان خانه بود. استفاده گسترده و ظریف از این عنصر تزئینی، نیازمند مهارت بالای استادکاران و صرف هزینه قابل توجه بود و به همین دلیل بیشتر در خانه‌های اعیان، تجار و رجال حکومتی مشاهده می‌شد. با این حال، در برخی خانه‌های طبقات متوسط شهری نیز نمونه‌های ساده‌تری از شیشه‌های رنگی به کار می‌رفت که بیانگر نفوذ تدریجی این هنر در لایه‌های مختلف جامعه است.

در کنار جنبه‌های هنری و اجتماعی، شیشه‌های رنگی کارکرد نمادین نیز داشتند. برخی پژوهشگران معتقدند انتخاب رنگ‌ها و ترکیب آن‌ها می‌توانست حامل مفاهیم خاصی همچون آرامش، معنویت یا نشاط باشد. هرچند این معانی همواره به‌صورت صریح بیان نمی‌شد، اما در ناخودآگاه جمعی و تجربه زیسته ساکنان خانه‌ها تأثیرگذار بود.

در مجموع، شیشه‌های رنگی در خانه‌های قاجاری را می‌توان عنصری چندوجهی دانست که تلفیقی از هنر، عملکرد، فرهنگ و فناوری زمانه را در خود جای داده است. بررسی تاریخچه و کاربرد این عنصر، نه‌تنها به شناخت بهتر معماری مسکونی دوره قاجار کمک می‌کند، بلکه نشان می‌دهد چگونه معماران و هنرمندان آن عصر با بهره‌گیری از امکانات محدود فنی، فضاهایی سرشار از زیبایی، معنا و کارآمدی خلق کرده‌اند. امروزه حفاظت و احیای شیشه‌های رنگی باقی‌مانده از این دوره، به‌عنوان بخشی از میراث معماری ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند الهام‌بخش طراحی‌های معاصر نیز واقع شود.

