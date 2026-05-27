نشست آموزشی یگان حفاظت میراث فرهنگی استان مرکزی با دهیاران بخش خرقان و در شهر رازقان برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، زهرا رنجبر آزاد امروز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ گفت: نشست آموزشی یگان حفاظت میراثفرهنگی استان با دهیاران بخش و با هدف تبیین وظایف و شرح مأموریتهای مشترک در حوزه صیانت از آثار و ابنیه تاریخی و همچنین افزایش سطح تعامل و هماهنگی میان یگان حفاظت و مدیریتهای محلی در بخشداری خرقان برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان زرندیه در این نشست با اشاره به جایگاه ارزشمند میراث فرهنگی بهعنوان هویت تاریخی و تمدنی هر منطقه، اظهار کرد: حفاظت از آثار تاریخی صرفاً وظیفه یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه نیازمند مشارکت آگاهانه و مسئولانه همه اقشار جامعه، بهویژه دهیاران و مدیران محلی است که در خط مقدم ارتباط با مردم قرار دارند.
او در پایان این نشست که با حضور کارشناسان ارشد معاونت میراثفرهنگی و جانشین یگان حفاظت استان برگزار شد با تبیین اهمیت جایگاه دهیاران به عنوان بازوان اجرایی یگان در سطح روستاها، ادامه داد: دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی، خط مقدم پیشگیری از هرگونه تعرض، ساختوساز غیرمجاز و حفاریهای غیرقانونی در حریم تپهها و بناهای تاریخی هستند.
