استقرار میز ارتباطات مردمی در تجمعات شبانه کمیجان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید دارابی امروز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ ضمن تبریک هفته میراثفرهنگی و تأکید بر اهمیت صیانت از مواریث تاریخی و ترویج فرهنگ گردشگری، از برپایی میز ارتباطات مردمی در میدان معلم این شهرستان خبر داد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کمیجان در تشریح اهداف اجرای این طرح گفت: میز خدمت با رویکرد پاسخگویی سریع، دقیق و بیواسطه، فرصتی مغتنم برای تعامل رودررو با هنرمندان صنایعدستی، سرمایهگذاران حوزه گردشگری و فعالان میراثفرهنگی فراهم آورده است. بر این باوریم که رفع موانع و گرهگشایی از مشکلات مراجعین بدون واسطه و در کوتاهترین زمان ممکن، از ارکان اصلی مدیریت جهادی در دولت خدمتگزار است.
او در پایان تصریح کرد: میراثفرهنگی هویت ملی و تاریخی ماست و تسهیل در ارائه خدمات به صاحبان این میراث، وظیفهای است که با جدیت دنبال میکنیم. امیدواریم با استمرار این قبیل برنامهها، ضمن افزایش اعتماد عمومی، شاهد تعامل سازندهتر میان مردم و بدنه اجرایی اداره در جهت توسعه زیرساختهای گردشگری و رونق صنایعدستی شهرستان باشیم.
