گیسوم در مسیر ثبت جهانی؛ تبلور پایداری، هویت فرهنگی و مشارکت محلی در نگین گردشگری تالش

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز پنج شنبه ٧ خردادماه ١۴٠۵، سید مصطفی فاطمی، در بازدید میدانی از روستای گیسوم (Gisoum) در شهرستان تالش و طی نشست صمیمی در مسجد روستا که با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی ،گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، معاون گردشگری اداره‌کل، فرماندار تالش، بخشدار اسالم و مردم محلی همراه بود، ابعاد مختلف آمادگی و زیرساخت‌های این منطقه را به‌منظور تکمیل روند پرونده روستای گیسوم به عنوان یکی از نامزدهای نهایی ایران در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان (Best Tourism Villages) مورد ارزیابی دقیق فنی قرار داد.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی با تأکید بر اینکه تعریف جهان از مقاصد گردشگری از رویکردهای صرفاً بصری به سمت الگوهای زیست‌پذیر و انسان‌محور تغییر یافته است، اظهار کرد: ثبت یک روستا در فهرست جهانی، صرفاً اعطای یک عنوان تشریفاتی نیست؛ بلکه تایید اصالت یک زیست‌بوم است که توانسته میان حفظ داشته‌های فرهنگی و تاریخی و توسعه معاصر پیوندی مستحکم و هوشمندانه برقرار کند.

او در ادامه با تکیه بر گفتمان نوین گردشگری پایدار، تقویت زنجیره ارزش گردشگری را کلید بقای جوامع روستایی دانست و افزود: توسعه گردشگری نباید در حد خدمات گذرا و اسکان موقت باقی بماند. ما به دنبال آن هستیم که تمام حلقه‌های این زنجیره از صنایع‌دستی گیسوم ، خوراک‌شناسی بومی، آیین‌ها و نواهای سنتی گرفته تا حمل‌ونقل و اقامت‌های بوم‌گردی، به شکل یک ساختار یکپارچه اقتصادی درآیند. این فرآیند، پایداری اقتصادی را تضمین کرده و با خلق مشاغل سبز و پایدار، مانع از مهاجرت جوانان و نخبگان محلی می‌شود.

فاطمی با اشاره به تجربیات پیشین کشور در معرفی روستاهای جهانی، نقش جوامع محلی را بی‌بدیل توصیف کرد و گفت: هیچ طرح توسعه‌ای در گیسوم بدون حضور فعال، آگاهانه و ذی‌نفعانه مردم بومی به ثمر نخواهد نشست. مردم محلی، نگهبانان واقعی جنگل‌های هیرکانی و حافظان میراث معنوی تالش هستند. زمانی می‌توانیم مدعی پایداری

اجتماعی باشیم که جامعه محلی احساس کند گردشگری نه تهدیدی برای سبک زندگی آنان، بلکه مایه فخر، احیا و منزلت‌بخشی به هویت فرهنگی، پوشش، گویش و رسوم نیاکانشان است.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به موقعیت جغرافیایی بی‌نظیر گیسوم در هم پیوندی جنگل و دریا و ضرورت صیانت بی‌وقفه از منابع طبیعی تصریح کرد: پایداری زیست‌محیطی خط قرمز ما در مسیر جهانی‌شدن است. گیسوم میراث‌دار جنگل‌های کهنسال هیرکانی است و هرگونه فعالیت گردشگری باید با رعایت دقیق ظرفیت تحمل و برد محیطی، مدیریت بهینه پسماند و پاسداشت اکوسیستم منطقه انجام شود. جهانی‌شدن یعنی یاد بگیریم چگونه از این موهبت الهی بهره‌برداری کنیم بدون آنکه سهم نسل‌های آینده را به تاراج ببریم.

مصطفی فاطمی در پایان با تشریح ضرورت‌ها و دستاوردهای الحاق گیسوم به شبکه بهترین روستاهای گردشگری جهان خاطرنشان کرد: کسب این عنوان جهانی، گیسوم را در رادار رسانه‌ها و گردشگران بین‌المللی قرار می‌دهد، استانداردهای مدیریتی منطقه را ارتقا می‌بخشد و دسترسی به بازارهای جدید بین‌المللی را تسهیل می‌کند. این رخداد نه تنها اعتباری بزرگ برای استان گیلان و فرهنگ تالش است، بلکه گواه روشنی بر ظرفیت‌های بی‌پایان ایران اسلامی در ارائه الگوهای موفق صلح، همزیستی با طبیعت و گردشگری مسئولانه به جهانیان خواهد بود.

گفتنی است، روند ارزیابی و تکمیل پرونده گیسوم با مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی استان، فعالان بخش خصوصی و جامعه محلی تالش وارد مراحل نهایی خود شده است تا این نگین سبز، شایستگی‌های خود را در تراز معیارهای سازمان جهانی گردشگری ملل متحد به نمایش بگذارد.

