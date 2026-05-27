مشق رزم و نجواهای عاشورایی؛ از فتح خرمشهر تا معراج شهید جمهور 

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز سه‌شنبه ۵ خردادماه ١۴٠۵ علی معارفی در مراسمی که توسط پایگاه بسیج و همکاری امور فرهنگی و روابط‌عمومی اداره‌کل، به مناسبت فرارسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر و دومین سالگرد عروج ملکوتی خادم‌الرضا و رئیس‌جمهور مردمی با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، معاونین، مسئولین و همکاران اداره‌کل برگزار شد، ایران اسلامی را مدیون خون شهدایی دانست که درس ایستادگی را از مکتب عاشورا آموختند.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج میرزا کوچک‌ گفت: پایگاه میرزا کوچک مزین به نام سردار بزرگ جنگل، با تأسی از منش شهید رئیسی که خستگی را خسته کرده بود، پیمان می‌بندد که تا آخرین نفس در راه خدمت به مردم و حفاظت از هویت تاریخی و انقلابی ایران اسلامی گام بردارد.

او در ادامه افزود: این مراسم با قرائت روح‌بخش زیارت عاشورا آغاز شد تا بار دیگر پیوند ناگسستنی خادمان ملت با فرهنگ سرخ حسینی تجدید شود.

همچنین این برنامه با سخنرانی سید رضا موسوی روزان، استاد دانشگاه همراه بود.

موسوی روزان در سخنرانی خود با تحلیل ابعاد شخصیت مجاهدانه شهید رئیسی، او را الگوی تراز مدیر انقلابی خواند و اظهار کرد: آزادسازی خرمشهر درس ما می‌توانیم بود و شهادت رئیس‌جمهور عزیز، درس ماندگاری در راه خدمت.

این استاد دانشگاه با اشاره به شخصیت والای شهید جمهور، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تصریح کرد: امروز میراث‌داری، تنها در صیانت از ابنیه تاریخی خلاصه نمی‌شود، بلکه عالی‌ترین میراث ما، فرهنگ ایثار و شهادت است. همان گونه که امام راحل (ره) فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد، امروز نیز شاهدیم که خون شهید جمهور، حیاتی تازه در رگ‌های خدمت صادقانه دمیده و مکتب دیپلماسی عزت و میدان خدمت را تثبیت کرده است.

او در پایان خاطرنشان کرد: امروز در فضایی عطرآگین به نام و یاد شهید جمهور، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و شهدای حماسه‌ساز خرمشهر، گرد هم آمدیم تا ثابت کنیم مسیر خدمت صادقانه و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، توقف‌ناپذیر است.

در بخش عملیاتی این مراسم دوره آموزش نظامی ویژه همکاران اداره‌کل برگزار شد.

این مراسم با تاکید بر ادامه راه شهیدان خدمت و بیعت با رهبر سوم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای (حفظه الله) به پایان رسید.

