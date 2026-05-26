به گزارش خبرنگار میراث آریا روز سه‌شنبه ۵ خردادماه ١۴٠۵ گیسوم؛ تلاقی جنگل، دریا و تمدن آنجا که درختان کهنسال هیرکانی به تعظیم ساحل می‌روند، این بار نه صدای موج، که همهمه مشتاقانه دخترانی به گوش می‌رسید که برای صیانت از شناسنامه فرهنگی خود گرد هم آمده بودند. حسین ابراهیمی از برگزاری کارگاه آموزشی مهارت سنتی پخت زرینه‌نون (نان زرن، زرنگ نان زرین نان) تالشی به میزبانی روستای گردشگری گیسوم و به همت پیشران حرکت‌های هویت‌ساز، فرهنگسرای گردشگری بوم‌اندیش و با همکاری اداره میراث فرهنگی شهرستان تالش، بخشداری اسالم، دهیاری روستای گیسوم خبر داد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان اظهار کرد: این رویداد که در نگاه نخست یک کارگاه آشپزی به نظر می‌رسد، در لایه‌های زیرین خود یک کنشگری دقیق علمی و فرهنگی است. در نظام‌نامه‌های سازمان جهانی گردشگری ملل متحد برای ثبت جهانی یک منطقه، استمرار فرهنگ زیسته و انتقال دانش بومی از نسل‌های پیشین به نسل جدید، از حیاتی‌ترین شاخص‌ها محسوب می‌شود. از این رو، حضور دختران کودک و نوجوان تالشی در کنار تنورهای سنتی، تنها یادگیری یک دستور پخت نیست؛ بلکه بازتولید یک نظام فرهنگی برای اثبات پویایی تمدن در گیسوم است.

او در ادامه افزود: در این کارگاه، دختران نوجوان با نظارت اساتید بومی، مراحل عمل‌آوری خمیر، ترکیب گیاهان معطر کوهپایه‌ای و روش‌های پخت زرینه‌نون را فرا گرفتند. زرینه‌نون، که در فرهنگ تالش نمادی از برکت و پیوند با زمین است، با دستان این کودکان و نوجوانان پخته شد تا پیام روشنی را به ناظران بین‌المللی مخابره کند: گیسوم(Gisoum)، موزه‌ای ایستا نیست؛ بلکه هویتی زنده است که در سرانگشتان نسل آینده‌اش جریان دارد.

همچنین مدیرعامل فرهنگسرای گردشگری بوم‌اندیش با تأکید بر نقش مهم و مسئولیت اجتماعی تشکل‌های مردم‌نهاد در روند ثبت جهانی گیسوم بیان کرد: توانمندسازی نوجوانان در حوزه‌های میراث ناملموس، ستون فقرات توسعه پایدار روستایی است. این برنامه، بخشی از زنجیره اقداماتی است که قصد دارد گیسوم را نه فقط به عنوان یک جاذبه طبیعی، بلکه به عنوان یک قطب فرهنگی با استانداردهای جهانی به دنیا معرفی کند.

هادی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: اکنون پرونده ثبت جهانی گیسوم، با تکیه بر این کنش‌های هوشمندانه، قدرتمندتر از همیشه مسیر خود را در مجامع بین‌المللی طی می‌کند، در حالی که نگهبانان جوان این مرز و بوم، نخستین درس‌های پاسداری از وطن را با طعم نان و آتش آموختند.

شایان ذکر است مهارت سنتی پخت زرینه نون تالشی و باورهای مربوط به آن به شماره ثبت ٢٧۵٨ در تاریخ ٢١ آذر ١۴٠١ در فهرست میراث ناملموس کشور قرار گرفته است.

