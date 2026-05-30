روستای سرآقاسید چهارمحال و بختیاری در مسیر تبدیل به یک پروژه ملی گردشگری است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، فرهاد عزیزی روز جمعه هشتم خردادماه جاری در حاشیه بازدید از ظرفیتهای گردشگری شهرستان کوهرنگ گفت: این شهرستان دارای چشماندازهای بینظیر و منحصربه فردی است.
مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: تمرکز اصلی این بازدید بر روستای تاریخی پلکانی سرآقاسید بود و در نشستهای برگزار شده، راهکارهای لازم برای حفاظت، توسعه و بهرهگیری از ظرفیتهای این روستا مورد بررسی قرار گرفت.
عزیزی تصریح کرد: با توجه به ظرفیتهای ارزشمند روستای تاریخی پلکانی سرآقاسید به لحاظ ویژگیهای معماری و بافت تاریخی، در جلسه برگزار شده موضوع استفاده از ظرفیتهای موجود در چهارمحال و بختیاری، شهرستان کوهرنگ و همچنین بهرهگیری از کمکهای مالی برای تعریف سرآقاسید بهعنوان یک پروژه ملی مورد بررسی قرار گرفت.
او یادآور شد: سرآقاسید از روستاهای شاخص و ارزشمند کشور بهشمار میرود و برای توسعه آن باید برنامهای دقیق، کارشناسی شده و مبتنی بر یک سازوکار اجرایی مشخص تدوین شود.
مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اضافه کرد: هدف این است که با استفاده از ظرفیتهای موجود در چهارمحال و بختیاری، شهرستان کوهرنگ و همچنین بهرهگیری از حمایتهای ملی، زمینه تعریف روستای تاریخی پلکانی سرآقاسید بهعنوان یک پروژه ملی فراهم شود.
او گفت: حفاظت از ارزشهای معماری و تاریخی سرآقاسید در کنار بهبود کیفیت زندگی مردم و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز، از مهمترین اولویتهای مطرحشده در این برنامه است.
عزیزی تأکید کرد: با مشارکت و همافزایی دستگاههای مرتبط و همکاری مسئولان استانی، تلاش میشود علاوهبر رفع محدودیتها و مشکلات موجود، گامهای مؤثری برای توسعه پایدار روستای تاریخی پلکانی سرآقاسید و رونق گردشگری آن برداشته شود.
انتهای پیام/
نظر شما