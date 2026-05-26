به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرهادی عزیزی روز دوشنبه چهارم خردادماه جاری در نشست با کارکنان حوزه میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: درخواست این استان برای راه‌اندازی پایگاه‌های میراث‌فرهنگی در روستای سرآقاسید شهرستان کوهرنگ و تپه گِلی روستای قلعه افغان شهرستان خانمیرزا پیگیری خواهد شد.

مدیرکل پایگاه‌های ملی و جهانی افزود: راه‌اندازی پایگاه‌های میراث‌فرهنگی به همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ملی، استانی و شهرستانی نیاز دارد و این پایگاه‌ها باید تجهیز و اقدامات مطالعاتی برای آن‌ها انجام شود.

عزیزی تصریح کرد: شناسایی و رفع مشکلات در حوزه پایگاه‌های میراث‌فرهنگی و همچنین بررسی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود بایستی جزو برنامه‌های اولویت‌دار باشد.

