بهگزارش خبرنگار میراثآریا، فرهاد عزیزی روز دوشنبه چهارم خردادماه جاری در نشست با فرماندار خانمیرزا چهارمحال و بختیاری گفت: برای راهاندازی، معرفی و ثبت آثار در پایگاههای میراثفرهنگی بایستی تمامی دستگاههای اجرایی و مسئولان ملی، استانی و شهرستانی همکاری لازم را داشته باشند.
مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: در همین راستا بایستی پایگاههای میراثفرهنگی تجهیز و اقدامات مطالعاتی در آنها انجام شود.
او تصریح کرد: اُمید است فرماندار خانمیرزا همکاری و همراهی لازم برای راهاندازی پایگاه میراثفرهنگی برای تپه گِلی روستای قلعه افغان در این شهرستان را داشته باشد.
انتهای پیام/
نظر شما