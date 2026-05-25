تپه‌ گِلی چهارمحال و بختیاری یک اثر تاریخی خاص است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرهاد عزیزی روز دوشنبه چهارم خردادماه جاری در بازدید از تپه گِلی روستای قلعه افغان شهرستان خانمیرزا گفت: راه‌اندازی پایگاه منجر به تشکیل کارگروه‌های مختلف و درگیر شدن دستگاه‌های اجرایی مختلف می‌شود.

مدیرکل پایگاه‌های ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: تپه گِلی روستای قلعه افغان شهرستان خانمیرزا پتانسیل قابل‌توجهی در حوزه میراث‌فرهنگی دارد.

او تصریح کرد: در همین راستا راه‌اندازی پایگاه برای تپه گِلی روستای قلعه افغان شهرستان خانمیرزا می‌تواند در معرفی هر چه بیشتر و سریع‌تر این اثر تاریخی در سطح ملی، استانی، شهرستانی و حتی جهانی کمک کند.

