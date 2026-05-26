بهگزارش خبرنگار میراثآریا، فرهاد عزیزی روز سهشنبه پنجم خردادماه جاری در کارگروه گردشگری شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری گفت: رفع مشکلات مرتبط با بافت تاریخی روستای پلکانی تاریخی سرآقاسید به همکاری مسئولان استان و شهرستان نیاز دارد.
مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی درخصوص راهاندازی پایگاه میراثفرهنگی در روستای پلکانی تاریخی سرآقاسید افزود: برای راهاندازی، معرفی و ثبت آثار در پایگاههای میراثفرهنگی بایستی تمامی دستگاههای اجرایی و مسئولان ملی، استانی و شهرستانی همکاری لازم را داشته باشند.
او تصریح کرد: در همین راستا بایستی پایگاههای میراثفرهنگی تجهیز و اقدامات مطالعاتی در آنها انجام شود.
عزیزی یادآور شد: امید است فرماندار کوهرنگ همکاری و همراهی لازم برای راهاندازی پایگاه میراثفرهنگی روستای پلکانی تاریخی سرآقاسید در این شهرستان را داشته باشد.
