به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز دوشنبه چهارم خردادماه جاری در حاشیه بازدید مدیرکل پایگاه‌های ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از بازارچه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی میدان قدس شهرکرد گفت: حمایت از هنرمندان یکی از اولویت‌های این اداره‌کل در سال‌جاری به‌شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: رشته‌های مرتبط با صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در بام ایران متنوع و تولیدات هنرمندان این استان از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

صادقی تصریح کرد: تقویت بازاریابی و تبلیغات، حضور در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی، تدمین سرمایه در گردش و کمک به تهیه مواد اولیه ارزان‌تر از مهم‌ترین نیازهای هنرمندان فعال در رشته‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی است.

