بهگزارش خبرنگار میراثآریا، فرهاد عزیزی روز چهارشنبه ۶ خردادماه جاری در نشست با معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: فراهم کردن شرایط برای افزایش همافزایی، همدلی و همکاری بین مسئولان و گروههای مختلف باعث ارتقای وضعیت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استانها خواهد شد.
مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همکاری برای اجرای طرح «گردشگری مقصد» در چهارمحال و بختیاری را نیازمند همراهی مسئولان ارشد این استان دانست و افزود: این طرح هماکنون در کرمانشاه اجرایی شده و موفق بوده است.
عزیزی تصریح کرد: آمادگی داریم تپههای پیش از تاریخ در چهارمحال و بختیاری با محوریت تپه گِلی روستای قلعه افغان شهرستان خانمیرزا مورد مطالعه و کاوشهای باستانشناسی قرار گیرد.
او یادآور شد: راهاندازی پایگاه ملی میراثفرهنگی تپه گِلی روستای قلعه افغان خانمیرزا بهمنظور تبدیل این منطقه به مقصد گردشگری تاریخی با اولویت در دستور کار قرار میگیرد.
مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به محرومیت و ضعف امکانات در روستای سرآقاسید شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری اشاره و اضافه کرد: ورود به موضوع پایگاه ملی میراثفرهنگی در این روستا به منابع و امکانات قوی و اصولی نیاز دارد.
او گفت: بههمین منظور تشکیل و فعال شدن کارگروه تخصصی و اجرایی ویژه روستای هدف گردشگری سرآقاسید شهرستان کوهرنگ با دبیری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری و تجمیع منابع با هدف تسریع در برنامههای توسعهای این منطقه ضروری است.
عزیزی تأکید کرد: مردم ایران برای انجام سفر بهدنبال مقصدهای گردشگری جدید هستند که چهارمحال و بختیاری ظرفیت قابلتوجهی برای شناسایی و تعریف این مقاصد دارد.
راهاندازی پایگاههای میراثفرهنگی در چهارمحال و بختیاری با بهرهگیری از تجربههای موفق تسریع شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز گفت: استفاده از تجربههای موفق و بهرهگیری از نتایج مطلوب طرحهای مشابه میتواند روند راهاندازی پایگاه ملی میراثفرهنگی در سرآقاسید شهرستان کوهرنگ و تپه گِلی روستای قلعه افغان شهرستان خانمیرزا را تسریع کنند.
ملکمحمد قربانپور به قابلیتهای چهارمحال و بختیاری بهویژه در حوزههای مرتبط با میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اشاره و تأکید کرد: مسئولان این استان برای کمک به معرفی و بهرهمندی مطلوب از این پتانسیلها و توانمندیها آمادگی دارند.
او با اشاره به لزوم هماهنگی بیشتر برای برگزاری رویدادهای فرهنگی در چهارمحال و بختیاری با هدف معرفی قابلیتهای این استان افزود: برای اجرای این برنامه، نشستهای هماهنگی ابتدایی برگزار شده و آمادگی مسئولان دستگاههای اجرایی استانی اعلام شده است.
انتهای پیام/
نظر شما