به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز یکشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ با اعلام پایان فصل دوم کاوشهای باستانشناسی در محوطه تاریخی قزلتپه روستای حسینآباد شهرستان فراهان، این رویداد را گامی مؤثر در مسیر پاسداشت میراث کهن و تقویت بنیانهای پژوهشی استان مرکزی عنوان کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی با اشاره به اهمیت علمی و تاریخی این محوطه اظهار داشت: قزلتپه یکی از محوطههای ارزشمند و واجد ظرفیتهای قابلتوجه در مطالعات باستانشناسی منطقه فراهان است و نتایج فصل دوم کاوش در این عرصه اطلاعات تازه و قابلتأملی را درباره توالی استقرار نوع بهرهبرداری انسانی و ویژگیهای فرهنگی این پهنه تاریخی در اختیار پژوهشگران قرار داده است.
او افزود: ادامه کاوشهای علمی در محوطه قزلتپه با هدف صیانت از آثار و شواهد تاریخی، تکمیل دادههای میدانی، و فراهمسازی زمینه تحلیلهای دقیقتر در دستور کار قرار دارد و بیتردید نتایج نهایی این مطالعات، به غنای شناخت ما از گذشته تمدنی استان مرکزی کمک شایانی خواهد کرد.
محمودی با تأکید بر ضرورت حفاظت از محوطههای تاریخی و همکاری جوامع محلی در صیانت از میراث فرهنگی تصریح کرد: حفظ و معرفی ظرفیتهای باستانی شهرستان فراهان، افزون بر ارزش علمی، میتواند زمینهساز توسعه گردشگری فرهنگی، افزایش آگاهی عمومی و تقویت حس تعلق اجتماعی نسبت به میراث مشترک گذشتگان باشد.
