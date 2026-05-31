به گزارش میراث آریا، بهرام سرمست در بازدید روز شنبه ۹ خردادماه از ظرفیت‌های گردشگری در بناب، با تاکید بر نقش منطقه گردشگری قره‌قشون و جاده سلامت در توسعه گردشگری و افزایش نشاط اجتماعی، گفت: با توجه به سرمایه‌گذاری انجام‌شده و پیشرفت فیزیکی طرح، باید روند تکمیل پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه مجموعه فرهنگی قره‌قشون یکی از کانون‌های مهم فرهنگی و اجتماعی بناب خواهد شد، گفت: برنامه دولت، رفع موانع موجود در برابر پروژه‌های گردشگری‌ست. برای راه‌اندازی سریع‌تر پروژه قره‌قشون و فعالیت آن در حوزه گردشگری و کارآفرینی مانع‌زدایی خواهد شد و انتظار می‌رود تا هفته دولت به بهره‌برداری برسد.

پروژه فرهنگی قره‌قشون دارای مصوبه هیئت دولت به عنوان منطقه نمونه گردشگری بوده و در وسعت ۶۰ هکتار و در قالب سه فاز در حال احداث است که تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان برای اجرای آن هزینه شده است.

در این پروژه امکاناتی از جمله آمفی‌تئاتر، محل اقامت کوهنوردان، سکوهای نشیمن و پارکینگ در نظر گرفته شده و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا چهار ماه آینده به برداری خواهد رسید.

