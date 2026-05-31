هدایت گردشگران به سوی روستای نامزد ثبت جهانی «ریاب» تسهیل شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، حمیدرضا محمودی قوژدی امروز یکشنبه دهم خرداد ماه ۱۴۰۵ افزود: مدیریت گردشگری نیازمند یک سیستم مسیریابی هوشمند و پیوسته است، بنابراین برای اینکه گردشگران از لحظه ورود به شهرستان تا رسیدن به قلب بافت تاریخی روستای ریاب، دچار سردرگمی نشوند، یک طرح جامع در سه سطح مختلف طراحی و اجرایی شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گناباد سطح اول را تابلوهای جادهای و مکانیابیهای کلان عنوان کرد و ادامه داد: گام نخست، نصب تابلوهای جادهای در مسیرهای اصلی و فرعی منتهی به روستای ریاب است. این تابلوها با هدف مکانیابی دقیق و هدایت خودروها در مسیرهای اصلی، نصب شدهاند تا گردشگران از فواصل دورتر، مسیر ورود به این منطقه هدف را بهدرستی شناسایی کنند.
محمودی قوژدی سطح دوم را شبکه تابلوهای راهنمای شهری در گناباد اعلام کرد و گفت: گام دوم که در حال حاضر در مراحل نهایی طراحی و آمادهسازی است، مربوط به نصب تابلوهای راهنمای شهری در داخل شهر گناباداست که ۱۹ نقطه استراتژیک و کلیدی در سطح شهر شناسایی شده و در این نقاط، تابلوهای راهنمای گردشگری برای هدایت مسافران از مرکز شهر به سمت روستای ریاب نصب خواهد شد، این اقدام، اتصال مستقیم بافت شهری به مقصد گردشگری را تضمین میکند.
او سطح سوم را تابلوهای راهنمای داخلی در بافت تاریخی ریاب عنوان کرد و گفت: برای مدیریت تردد در داخل خودِ مقصد، اقدام به نصب تابلوهای راهنمای گردشگری در داخل بافت تاریخی روستای ریاب کردهایم. این سطح از تابلوها، گردشگر را در مسیر گشتوگذار در کوچهها و سایتهای تاریخی روستا راهنمایی کرده و تجربه اقامتی و بازدید بسیار بهتری را رقم میزند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گناباد تاکید کرد: این رویکرد سه سطحی، نشاندهنده نگاه علمی و ساختاریافته اداره میراث فرهنگی به توسعه گردشگری است تا با رسیدن به استانداردهای جهانی، روستای ریاب به شکلی بینقص در فهرستهای بینالمللی قرار گیرد.
روستای هدف گردشگری ریاب در ۳ کیلومتری غرب شهر گناباد قرار دارد و فاصله اندکی با قنات جهانی قصبه گناباد دارد.
این روستا به عنوان یکی از هشت روستای منتخب، در فهرست بهترین روستاهای جهانی سال جاری میلادی قرار گرفته است
