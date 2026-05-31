عصرگردی؛ سفری کوتاه برای احیای زندگی محلی خراسانی‌

محمد رکنی معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی در یادداشتی نوشته است: خراسان سرزمینی است که در ساعتهای پایانی روز چهرهای متفاوت از خود به نمایش میگذارد. زمانی که گرمای روز فروکش میکند و نسیم عصرگاهی در دشتها، باغها و روستاها جریان مییابد، فرصت مناسبی برای تجربه طبیعت، فرهنگ و زندگی بومی فراهم میشود. روستاهایی مانند اخلمد، مزار، ریاب، کاهک، زعفرانیه، دهسرخ و طبس از جمله مقاصدی هستند که در فاصلهای کوتاه از شهر، امکان یک سفر چندساعته و آرامشبخش را برای خانوادهها فراهم میکنند.
عصر در روستا، زمان اوج زندگی اجتماعی است. کشاورزان از مزارع بازمیگردند، باغها در نور طلایی خورشید جلوهای خاص پیدا میکنند و کوچهها میزبان گفتوگوهای صمیمانه اهالی میشوند. گردشگر در چنین فضایی نهتنها از طبیعت لذت میبرد، بلکه با سبک زندگی، فرهنگ و آداب محلی نیز آشنا میشود، تجربهای که در بسیاری از سفرهای معمول شهری کمتر به دست میآید.
از سوی دیگر، عصرگردی میتواند به ابزاری مؤثر برای حمایت از اقتصاد محلی تبدیل شود. خرید مستقیم محصولات کشاورزی، تهیه سوغات و صنایع دستی، استفاده از خدمات پذیرایی و تفریحی و حضور در کسبوکارهای کوچک روستایی، موجب گردش مالی در مناطق محلی و تقویت معیشت ساکنان میشود. این نوع گردشگری به دلیل هزینه کم، دسترسی آسان و امکان انجام در طول هفته، ظرفیت بالایی برای رونق اقتصادی روستاها دارد.
یکی از مزیتهای مهم عصرگردی، خروج گردشگری از انحصار تعطیلات آخر هفته است. بسیاری از شاغلان پس از پایان ساعت کاری، فرصت یک سفر کوتاه چندساعته را دارند؛ سفری که بدون نیاز به برنامهریزی پیچیده یا هزینههای سنگین، میتواند خستگی روز را از بین ببرد و کیفیت زندگی را ارتقا دهد. همین حضور مستمر در روزهای عادی هفته، به توزیع متوازنتر گردشگران و پایداری فعالیتهای اقتصادی در مناطق گردشگری کمک میکند.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم نگاه خود را به سفر تغییر دهیم. گاهی برای یافتن آرامش لازم نیست صدها کیلومتر از محل زندگیمان فاصله بگیریم. کافی است در یک عصر دلپذیر راهی جاده شویم، در میان باغها و روستاهای اطراف قدم بزنیم، با مردم محلی همصحبت شویم و سهم کوچکی در رونق زندگی آنان داشته باشیم.
عصرگردی، فرصتی برای تنفس، ارتباط با ریشهها و حمایت از جوامع محلی است؛ فرصتی که میتواند هر روز هفته را به تجربهای ارزشمند و ماندگار تبدیل کند تدوین تقویم هفتگی یا روزانه عصرگردی، معرفی مسیرهای گردشگری، تأمین ایمنی مسیرها، اطلاعرسانی عمومی و حمایت از فعالان بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که میتواند به موفقیت این طرح کمک کند.
عصرگردی فقط یک برنامه تفریحی نیست؛ بلکه ابزاری برای ارتقای نشاط اجتماعی، تقویت هویت فرهنگی، افزایش تعاملات اجتماعی، توزیع متوازن سفر در سطح استان و توسعه اقتصاد محلی محسوب میشود. در شرایطی که بسیاری از شهرها به دنبال راهکارهایی برای افزایش کیفیت زندگی شهروندان هستند، بهرهگیری از ظرفیت عصرهای دلانگیز خراسان رضوی میتواند الگویی موفق برای گردشگری خانوادهمحور و توسعه پایدار باشد. امروز زمان آن رسیده است که «عصرهای خراسان» را نه صرفاً بخشی از شبانهروز، بلکه به عنوان یک ظرفیت راهبردی در توسعه گردشگری استان ببینیم.
اگر این ایده با برنامهریزی و مشارکت دستگاههای اجرایی و جوامع محلی همراه شود، «عصرگردی» میتواند به یکی از برندهای نوین گردشگری خراسان رضوی و الگویی برای سایر استانهای کشور تبدیل شود.
