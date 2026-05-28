به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمود باعقیده روز چهارشنبه شش خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: این بنا از مساجد معظم دوره تیموری است که در دوره صفویه تغییرات و الحاقاتی در آن صورت گرفته است.‌

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خواف ادامه داد: کتیبه ایوان به قلم ثلث و نستعلیق اشاره به مرمت بنا در سال ۱۳۶۳ق دارد، وسعت مسجد ۲۰۲۵ مترمربع، شامل ایوان قبله و شبستان است که در دو طرف ایوان فضاهایی به صورت رواق دیده می‌شود.

او افزود: این رواق‌ها به شبستان قدیمی، غرفه کوچک و شبستان زمستانی منتهی می‌شود، همچنین گنبدخانه مسجد با زیربنای ۶۸ مترمربع دارای محراب و عناصر تزئینی است و منبری با هفت پله با تاریخ ۹۰۸ ه. ق که بانی آن خواجه مجدالدین محمدالخوافی است در انتهای آن دیده می‌شود.

باعقیده گفت: عملیات مرمت این بنا شامل بام سازی، بندکشی و استحکام بخشی پشت بندها و کف‌سازی فضای بیرون از محل اعتبارات حقوق دولتی که با پیگیری دفتر نماینده و همکاری فرمانداری خواف تخصیص داده شده از اواخر اردیبهشت شروع شده و تا نیمه خرداد ماه جاری به پایان خواهد رسید.

مسجد جامع تاریخی خواف در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۷۶ با شمارهٔ ثبت ۱۹۲۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

