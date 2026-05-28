به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی اکبر پاک امروز هشتم خرداد ماه ۱۴۰۵، با اشاره به استقبال گسترده گردشگران از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی این شهرستان اظهار کرد: شهرستان دنا با ۲۶ واحد اقامتی شامل هتل، اقامتگاه بوم‌گردی، مجتمع‌های گردشگری و خانه‌مسافر، آماده خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران است.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دنا افزود: ۱۲۸ جاذبه طبیعی و تاریخی این شهرستان پذیرای گردشگران از نقاط مختلف کشور است و همه‌ساله به‌ویژه در فصل بهار و تابستان شاهد حضور گسترده مسافران در این منطقه هستیم.

او روستای زیبای کریک، دریاچه کوه‌گل، چشمه میشی، آبشار بهرام‌بیگی، غار ده‌شیخ، پل تاریخی پاتاوه، تنگ نمک و گردنه بیژن را از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری شهرستان دنا برشمرد و گفت: ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی و گردشگری دنا این شهرستان را به یکی از مقاصد مهم گردشگری جنوب کشور تبدیل کرده است.

