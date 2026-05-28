۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۰

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا:

هتل‌های سی سخت در اوج سفرهای بهاری تکمیل شد/ دنا مقصد محبوب گردشگران طبیعت‌گرد

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا از تکمیل ظرفیت صدر در صدی هتل‌های  شهر سی‌سخت طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی اکبر پاک امروز هشتم خرداد ماه ۱۴۰۵، با اشاره به استقبال گسترده گردشگران از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی این شهرستان اظهار کرد: شهرستان دنا با ۲۶ واحد اقامتی شامل هتل، اقامتگاه بوم‌گردی، مجتمع‌های گردشگری و خانه‌مسافر، آماده خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران است. 

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دنا افزود: ۱۲۸ جاذبه طبیعی و تاریخی این شهرستان پذیرای گردشگران از نقاط مختلف کشور است و همه‌ساله به‌ویژه در فصل بهار و تابستان شاهد حضور گسترده مسافران در این منطقه هستیم. 

او روستای زیبای کریک، دریاچه کوه‌گل، چشمه میشی، آبشار بهرام‌بیگی، غار ده‌شیخ، پل تاریخی پاتاوه، تنگ نمک و گردنه بیژن را از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری شهرستان دنا برشمرد و گفت: ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی و گردشگری دنا این شهرستان را به یکی از مقاصد مهم گردشگری جنوب کشور تبدیل کرده است.

کد خبر 1405030700627
علی پاک
دبیر مریم قربانی‌نیا

