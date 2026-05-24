هشت اثر تاریخی در کهگیلویه و بویراحمد مرمت شد

به گزارش میراثآریا، سیدمجتبی امیرحسینی صبح امروز سوم خرداد ماه در نشست با اصحاب رسانه گفت: قلعه ضرغام آباد، بافت تاریخی دهدشت، ساختمان تاریخی امامزاده محمود (ع)، پل پاتاوه، محوطه باستانی روستای دره آخوند، محوطه سرو لار و قلعه و تل بابونه از جمله میراث تاریخی مرمت شده طی یک سال گذشته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: مرمت این بناها با استفاده از نظرات باستانشناسان و به صورت علمی انجام شده است.
او تصریح کرد: ۱۰۰ مورد ثبت اشیای تاریخی و آثار منقول استان طی یک سال گذشته در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
امیرحسینی ادامه داد: در این مدت به منظور حفاظت بهتر از میراث تاریخی کهگیلویه و بویراحمد ۶۰ شیء تاریخی و ۴۰ اثر منقول مردم استان در فهرست آثار ملی ثبت و تلاشهایی نیز برای ایجاد پایگاههای میراثفرهنگی تنگسولک و پلهای تاریخی استان انجام شده است.
صنایعدستی و مطالبهای که در مسیر تحقق قرار گرفت
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: کلنگزنی سه بازارچه صنایعدستی در شهرهای بویراحمد، دهدشت و دوگنبدان از اقدامهای مهم برای گرهگشایی از مشکلات این حوزه است.
او بیان کرد: بازارچه صنایعدستی دهدشت در بافت تاریخی این شهر اکنون در مرحله ایجاد سنگفرش و بازارچه صنایعدستی شهر یاسوج هم در پارک اسکان این شهر در مرحله اجرای فونداسیون است. بازارچه صنایعدستی شهر دوگنبدان نیز که بیش از ۲هزار متر مربع مساحت دارد پیشرفت فیزیکی بالایی دارد.
امیرحسینی با اشاره به اینکه انجمن صنایع دستی استان پس از سالها انتظار فعالان این حوزه تشکیل شده است، افزود: این اقدام میتواند گرهگشای رفع مشکلات صنایع دستی از جمله قرار گرفتن آنان زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی باشد.
تعریف راههای جدید گردشگری
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمدبیان کرد: برای تحقق راهبرد گردشگری در چهار فصل طرح مطالعاتی گردشگری در روستاهای مارین، دیل و آرو در گچساران و همچنین الگن و قلعه رییسی، المور در کهگیلویه در دست اجراست.
او گفت: حمایت از روستاییان برای راهاندازی اقامتگاههای بومگردی به عنوان اولویت اصلی میراثفرهنگی در همه مناطق استان است. اهالی ساکن روستاها با استفاده از تسهیلات بانکی اقدام به ایجاد اقامتگاه بومگردی کنند تا افزون بر درآمدزایی برای خود به فروش تولیدات اهالی روستا منجر میشود.
امیرحسینی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره ضعف زیرساختهای گردشگری در سد چیتاب تاکید کرد: این جاذبه هماکنون در اختیار آب منطقهای استان است اما در صورت استقبال سرمایهگذار آماده حمایت از آنان برای پرداخت تسهیلات بانکی هستیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به پرسشی درباره فرآیند سخت اداری سرمایهگذاری در گردشگری تاکید کرد: میراثفرهنگی موظف به انجام استعلامهای قانونی است.
او با اشاره به نیمهکاره ماندن طرحهای برخی از سرمایهگذاران به علت موانع قانونی تاکید کرد: اعمال قانون در همین ابتدای کار بهتر از معطل ماندن سرمایه افراد است.
امیرحسینی در واکنش به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره حداقلهایی که یک سرمایهگذار باید داشته باشد تا بتواند برای اجرای طرح اعلام آمادگی کند، بیان کرد: نیمی از سرمایه مورد نیاز باید از طریق بخش خصوصی و نیمی دیگر با تسهیلات تامین شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: داشتن فعالیت تخصص در زمینه گردشگری و یا داشتن یک مشاور از دیگر ضرورتهای مورد نیاز فعالیت در این زمینه است.
