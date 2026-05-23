به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید مجتبی امیرحسینی روز جمعه یکم خرداد ماه ۱۴۰۵در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته شهر یاسوج، ضمن گرامیداشت هفته میراثفرهنگی،اظهارکرد: کهگیلویه و بویراحمد، دیار آریوبرزن و صیانتگر دروازههای پارس است و ریشه در خاکی دارد که مهد حکومت هخامنشیان و زادگاه پادشاهان انشان بوده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد به مقاومت تاریخی مردم این خطه اشاره کرد و افزود: ما از سرزمینی سخن میگوییم که از دوران ایلام و پادشاهیهای لُما در دنا، تا دوران طلایی الیمایی و ساسانی، همواره دژ تسخیرناپذیر ایران بوده است.
او با تجلیل از مقاومت عشایر غیور کهگیلویه و بویراحمد، گفت: این دیار مهد پرورش مردان و زنانی از ایلات ششگانه قهرمان بویراحمد، طیبی، بهمئی، چرام، دشمنزیاری و بابویی است که در طول تاریخ از جنگ تنگتامرادی تا نبرد رمضان، نشان دادهاند هویت ایرانی و اسلامی خود را با خون و غیرت حفظ میکنند.
امیرحسینی با تاکید بر نگاه راهبردی وزارتخانه متبوع، تصریح کرد: قدرت یک ملت صرفاً در ابزارهای نظامی و فناورانه خلاصه نمیشود، بلکه قدرت واقعی، همان قدرت تمدنی است و تفاوت بنیادین ما با مستکبران عالم در همین ریشه است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد با مقایسه اصالت ایران و دشمن آمریکایی و صهیونیستی، گفت: در یک سو، ایران مقتدر با هفت هزار سال سابقه تمدنی قرار دارد و در سوی دیگر، آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی هستند که موجودیتهایی بیریشه، تاریخساز و تهی از اصالت به شمار میروند.
امیرحسینی ادامه داد: این رژیمها چون ریشهای در خاک حق ندارند، بقای خود را در تخریب میراث انسانی و کشتار بیگناهان میبینند.
او در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات حساس و دردناک اخیر اشاره کرد و یادآور شد: دشمن گمان برد با شهادت مظلومانه و جانسوز مقتدای حکیم و پدر معنویمان، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدساللهنفسهالزکیه) در تجاوز ناجوانمردانه استکبار، شیرازه این تمدن از هم میپاشد.
امیرحسینی درباره واکنش قاطع ملت بزرگ ایران به این واقعه تلخ،عنوان کرد: آنچه دنیا را متحیر و محاسبات دشمن را فلج کرد، حضور حماسی، بینظیر و میلیونی شما مردم در خیابانها بود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حضور مردم در میدان این حضور را بیبدیل خواند و بیان کرد: این سیل خروشان جمعیت، نه یک تجمع ساده، بلکه یک رفراندوم تمدنی و تجلی سرمایه نمادین ایران بود و پاسخی قاطع به تمدنهای پوشالی غرب داد تا بدانند میراث ولایت در این سرزمین، ریشهای الهی و خللناپذیر دارد.
او با اعلام تجدید بیعت عشایر و ایلات استان، با رهبر فرزانه ایران، گفت: پیمان ما با رهبر فرزانه و خلف صالح ایشان، حضرت آیتالله العظمی حاج سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)، پیمانی تمدنی و ناگسستنی است و ما فرزندان ایلات کهگیلویه و بویراحمد، همانگونه که در سدهها پیش در برابر اسکندرها ایستادیم، امروز نیز در رکاب رهبری مقتدرمان، استوارتر از کوه دنا ایستادهایم.
امیرحسینی همچنین با اشاره به حوادث تروریستی اخیر، خشم و انزجار خود را از جنایات دشمنان ابراز کرد و گفت: داغ سنگین ما در این ایام، جنایت ننگین و وحشیانه در مدرسه شجرهطیبه میناب است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان با محکومیت شدید این اقدام غیرانسانی، تصریح کرد: ننگ بر آمریکای متجاوز و رژیم سفاک صهیونیستی که در اوج استیصال، کودکان را در سنگر علم به خاک و خون کشیدند و این جنایت، لکه ننگی بر پیشانی مدعیان دروغین تمدن است.
واو ضمن گرامیداشت یاد شهدای این حادثه،افزود: خون مطهر آن دانشآموزان، امروز به بخشی از میراث مقاومت ما بدل گشته است و سندی بر زوال و بیفرهنگی مطلق دشمنان ماست.
امیرحسینی در بخش پایانی سخنان پیش از خطبههای خود، رسالت خطیر صیانت از آثار تاریخی را یادآور شد و گفت: موزههای ما حافظه متراکم این تمدناند و ما وظیفه داریم این آگاهی تمدنی را به نسل جدید منتقل کنیم تا دچار گسست هویتی نشوند؛ چرا که این تمدن بنیان ماندگاری آینده ماست.
او در خاتمه با قدردانی مجدد از حضور حماسی و دشمنشکن مردم، افزود: از درگاه ایزد منان مسألت دارم ما را در مسیر صیانت از این میراث گرانبها ثابتقدم بدارد و نصرت نهایی را بهره رزمندگان اسلام در جبهههای مقاومت بگرداند و ریشه استکبار و صهیونیسم را از بن برکند.
