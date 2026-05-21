بازدید نظارتی از نحوه خدمات دهی در مناطق گردشگری سی سخت 

به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی اکبر پاک امروز پنجشنبه ۳۱اردیبهشت ماه ۱۴۰۵،با اشاره به انجام بازدید نظارتی از این مناطق اظهار کرد: بنا به دستور فرماندار شهرستان دنا، نظارت بر نحوه خدماتدهی به گردشگران در مناطق گردشگری بهصورت جدی در دستور کار اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا قرار گرفته است.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا افزود: در همین راستا بازدید میدانی از مناطق گردشگری کوهگل و چشمه میشی سیسخت انجام شد و در این بازدید وضعیت خدماترسانی، امکانات رفاهی، نظم و نظافت محیط و نحوه فعالیت ارائهدهندگان خدمات گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.
او با اشاره به استقبال گردشگران از این مناطق گفت: امروز حدود ۶۰۰ خودرو وارد مناطق گردشگری کوه گل و چشمه میشی شدهاند که نشاندهنده افزایش حضور گردشگران در جاذبههای طبیعی شهرستان دنا است.
پاک در ادامه به ظرفیتهای گردشگری این شهرستان اشاره کرد و گفت: شهرستان دنا به دلیل قرار گرفتن در دامنه رشتهکوه دنا و برخورداری از طبیعت بکر، آبوهوای مطبوع، چشمهها، آبشارها و دشتهای سرسبز از مهمترین مقاصد گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد به شمار میرود.
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا ، افزود: عدم آنتن دهی موبایل و اینترنت در منطقه گردشگری کوه گل از دغدغههای گردشگران است که انتظار می رود با توجه مسئولان ارشد استانی این مشکل هرچه زودتر برطرف شود.
