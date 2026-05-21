به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید مجتبی امیرحسینی امروز ۳۱اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، در حاشیه برگزاری انتخابات صنفی انجمن دفاتر خدمات مسافرتی استان، اظهار کرد: در اقدامی قاطع برای ساماندهی خدمات مسافرتی، ضمن پایهگذاری انجمن صنفی دفاتر گردشگری، ماموریت ویژه شناسایی و حذف دفاتر غیرفعال را صادر شده تا راه برای حمایتهای کلان از فعالان واقعی هموار شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در راستای توسعه، انسجامبخشی و ساماندهی زیرساختهای بنیادین صنعت توریسم، نشست هماندیشی و مراسم تشکیل اولین انجمن دفاتر گردشگری در سال جدید به منظور تعیین هیئت مدیره، با شکوه و نظم خاصی در نشستی مشترک با حضور ۱۷ نفر از فعالان این حوزه در سالن کنفرانس این ادارهکل برگزار شد.
او ضمن خوش آمد گویی و تبریک هفته میراث فرهنگی،این جلسه را در دومین روز از این هفته به فال نیک گرفت و بر ضرورت همافزایی بخش خصوصی و دولتی تاکید کرد و گفت: وزیر و معاون گردشگری به صورت جدی پیگیر تدوین بستههای حمایتی از طریق وزارت امور اقتصادی و وزارت کار هستند.
امیرحسینی تصریح کرد: وجود یک تشکل منسجم صنفی برای دریافت حمایتهای لازم و پیگیری منافع اعضا کاملا ضروری است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان واگذاری امور به خود صنف را راهگشا دانست و افزود: انجمن صنفی میتواند منافع اعضا را با دلسوزی و سرعت بسیار بیشتری نسبت به روال معمول و طولانی اداری پیگیری نماید.
امیرحسینی در خصوص برخورد با مجموعههای ناکارآمد هشدار داد و تصریح کرد: دفاتر غیرمجاز و غیرفعال قطعا لغو مجوز خواهند شد تا حمایتها و منابع موجود تنها به فعالان واقعی هدایت شود. وی همچنین اعلام کرد: پس از شناسایی دفاتر فعال، انتخابات رسمی هیئت مدیره برگزار شده و امور اجرایی و حمایتی به صورت کامل به صنف واگذار خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه از ارائه بستههای حمایتی ویژه و بیسابقه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس سیاستهای تشویقی وزارتخانه، امتیازاتی در شأن و جایگاه این دفاتر در نظر گرفته شده به گونهای که با هزینهای بسیار کمتر در اختیار فعالان قرار میگیرد. وی تاکید کرد: دریافت این امتیازات ویژه و سایر تسهیلات دولتی تنها از طریق عضویت در انجمن صنفی امکانپذیر خواهد بود.
در پایان این نشست، پس از طرح گلایههایی از سوی فعالان در خصوص برخوردهای نامناسب و سختگیریهای اداری در گذشته، بر ضرورت همبستگی بخش خصوصی برای دفاع از منافع خود در شرایط فعلی تاکید شد.
همچنین مقرر گردید اساسنامه انجمن در میان اعضا توزیع شود تا پس از تعیین تکلیف نهایی دفاتر فعال در هفته آینده، انتخابات این انجمن با شفافیت کامل برگزار گردد.
