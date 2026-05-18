به گزارش میراث آریا، علی اکبر پاک امروز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵درحاشیه برگزاری پیاده‌روی خانواده به مناسبت هفته میراث فرهنگی در بخش پاتاوه شهرستان دنا، با بیان اینکه این برنامه با هدف ترویج نشاط اجتماعی، فرهنگ‌سازی برای حفاظت از میراث فرهنگی و جلب مشارکت مردمی در صیانت از آثار تاریخی برگزار شد، گفت: این همایش با حضور پررنگ مردم و با همکاری اداره بهداشت و درمان و اداره ورزش و جوانان شهرستان دنا برگزار شد.

او افزود: مسیر این پیاده‌روی از گلزار شهدای پاتاوه آغاز و تا پل تاریخی پاتاوه ادامه داشت و شرکت‌کنندگان در فضایی صمیمی و خانوادگی در این برنامه حضور یافتند.

پاک ادامه داد: برگزاری چنین برنامه‌هایی نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت میراث فرهنگی و تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حفاظت از آثار تاریخی دارد.

در پایان این برنامه با حضور عباس رسولی فرماندار شهرستان دنا، اصغر آتش‌فراز معاون میراث فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد، بخشدار پاتاوه، سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا و جمعی دیگر از مسئولان شهرستانی از برندگان قرعه‌کشی این همایش پیاده‌روی تجلیل و به آنان جوایزی اهدا شد.

