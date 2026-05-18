به گزارش خبرنگار میراث آریا، یداله رحمانی امروز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با اشاره به گرامیداشت روز جهانی موزه و آغاز هفته میراثفرهنگی، اظهار کرد: ایران فراتر از یک نام، تمدنی ماندگار و میراثی پیوند خورده با ابدیت است و ۲۸ اردیبهشت فرصتی برای تکریم هویتی که در طول تاریخ از فراز و فرودهای سخت، سربلند عبور کرده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: میراثفرهنگی تنها مجموعهای از بناها و اشیای تاریخی نیست، بلکه تجلی روح و اندیشه ملتی است که اصالت را با ایمان درآمیخته و میراثی از شرف، خرد و هنر را به جهان عرضه کرده است.
او با تأکید بر نقش موزهها در حفظ و معرفی این میراث ارزشمند تصریح کرد: موزهها به عنوان دیدهبانان بیدار تاریخ و پاسداران کیان معنوی کشور، نقشی فراتر از نمایش آثار تاریخی دارند و به عنوان کانون تبیین هویت ایرانی و مرکز تقویت خودباوری ملی شناخته میشوند.
رحمانی با اشاره به اینکه موزهها آینهای از شکوه و عظمت تمدن ایرانی هستند، گفت: این مراکز فرهنگی گواهی روشن بر ریشهدار بودن و پایداری تمدن ایران در طول تاریخ به شمار میروند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین در بخش دیگری از پیام خود با اشاره به تحولات منطقهای و حوادث اخیر، تأکید کرد: دشمنان این سرزمین همواره در تلاش برای تضعیف ریشههای فرهنگی و هویتی ملت ایران بودهاند، اما تاریخ نشان داده است که ملت ایران با اتکا به ایمان، فرهنگ و هویت خود در برابر این تهدیدها ایستادگی کرده است.
او در پایان ضمن گرامیداشت هفته میراثفرهنگی، این مناسبت را به مردم استان تبریک گفت و بر ضرورت صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی و تقویت پیوند نسل جوان با تاریخ و هویت ملی تأکید کرد.
