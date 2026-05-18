میراث فرهنگی ایران؛ نماد خرد، ایمان و استواری در برابر طوفان تاریخ است 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید مجتبی امیرحسینی امروز ۲۸اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: روز جهانی موزه فرصتی است برای بازخوانی قدرت تمدنی ملتی که هزاران سال در پرتو خرد، هنر و ایمان زیسته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: ایران اسلامی میراث‌دار اصالتی است که هیچ طوفانی در گذر زمان نتوانسته پایه‌های استوار آن را خم کند.

او تصریح کرد:میراث ملی ایران تنها در خشت و سفال موزه‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه در روح جاری مقاومت و هویت شکست‌ناپذیر مردمان این مرز و بوم نهفته است.

امیرحسینی با اشاره به تفاوت تمدنی ایران با دیگر کشورها، افزود: امروز جهان شاهد تقابل فرهنگ با خشونت است؛ در حالی که ایران با پشتوانه‌ای غنی از تمدن و انسانیت در برابر رفتارهای ضد انسانی قدرت‌های سلطه‌گر ایستاده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از پیام خود با اشاره به حادثه تلخ مدرسه شجره‌طیبه میناب گفت:

حمله به دانش‌آموزان بی‌گناه ایرانی، حمله‌ای به میراث انسانی و آینده تمدن ماست. خون پاک این فرزندان ایران، بخشی از موزه غیرت و ایستادگی ملت ما خواهد بود.

اوتصریح کرد: تاریخ نشان داده است که جهان‌خواران بسیاری در برابر شکوه ایران اسلامی به زانو درآمده‌اند و امروز نیز متجاوزان و مستکبران محکوم به شکست در برابر عظمت تمدنی ملت ایران هستند.

امیرحسینی در پایان ادامه داد: سلام بر شهیدان راه حق، سلام بر معصومیت از دست‌رفته در میناب و سلام بر ایران که تا همیشه مهد میراث‌های مانا و مایه فخر آزادگان جهان خواهد بود.

