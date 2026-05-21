به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید مجتبی امیرحسینی امروز پنجشنبه ۳۱اردیبهشت ۱۴۰۵همزمان با سومین روز از گرامی داشت هفته میراث فرهنگی در نشستی مشترک با معاون امور عمرانی استانداری، اظهار کرد: این دیدار استراتژیک با محوریت تبیین ابعاد مختلف شعار امسال مبنی بر «میراث فرهنگی، همبستگی ملی و سطح جهانی» و همچنین بررسی راهکارهای عملیاتی برای توسعه پایدار گردشگری در سطح استان انجام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت و جایگاه بی‌بدیل هفته میراث فرهنگی در معرفی هویت غنی و تاریخی منطقه، افزود: با توجه به رسالت خطیر ما در تبیین ارزش‌های نهفته در هفته میراث فرهنگی و لزوم تحقق منویات این حوزه، جلسه‌ای بسیار سازنده و راهگشا با معاون محترم امور عمرانی استانداری برگزار کردیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود به بهترین نحو استفاده کنیم.

او در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم توجه ویژه به زیرساخت‌های این بخش در زمان تخصیص بودجه، تصریح کرد: در بحث اعتباراتی در کمیته برنامه‌ریزی استان قرار است مصوب و توزیع شود، انتظار جدی می‌رود حوزه میراث فرهنگی با توجه به نیازهای مبرم و ظرفیت‌های عظیمی در استان وجود دارد، به صورت ویژه و کاملاً کاربردی دیده شود.

امیرحسینی‌خواستار نگاه ویژه و تحول‌گرایانه مسئولان ارشد استانی شد و گفت: توسعه گردشگری و صیانت از میراث فرهنگی باید بدون شک در اولویت اصلی طرح‌ها، برنامه‌های کلان توسعه‌ای و همچنین در صدر مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان قرار گیرد تا بتوانیم شاهد شکوفایی اقتصاد گردشگری و اشتغال‌زایی پایدار باشیم.

او در بخش پایانی سخنان خود ضمن تقدیر از نگاه مثبت و حمایت‌های مستمر و بی‌دریغ حوزه عمرانی استانداری از زیرساخت‌های گردشگری، تصریح کرد کرد: معاون امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، همواره همکار، همراه و همیار دلسوز مجموعه ما بوده‌اند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد افزود: این حمایت‌ها، نگاه کارشناسی و تعاملات سازنده باعث شده است تا بسیاری از پروژه‌های کلان و طرح‌های مهم و زیربنایی میراث فرهنگی با کمک و درایت ایشان در کارگروه‌های تخصصی مختلف به سرانجام مطلوب برسد و روند توسعه استان شتاب بیشتری به خود بگیرد.

