راهبرد نوین بازآفرینی شهری در بافت‌ تاریخی بلاد شاپور دهدشت اجرا می شود

علیرضا گلپایگانی امروز یکم خرداد ماه ۱۴۰۵در بازدید از بافت تاریخی دهدشت، در گفت و گو با خبرنگار میراث آریا، اظهارکرد: یکی از رسالت‌های اصلی و مهم شرکت بازآفرینی شهری، علاوه بر ساماندهی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، کمک اصولی به احیای بافت‌های تاریخی در سراسر کشور است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری کشور تصریح با اشاره به پیشینه درخشان شهر باستانی دهدشت، افزود: این شهر تاریخی یکی از مناطق با قدمت ۴۰۰۰ ساله است تا دوره صفویه و تداوم سکونت در آن در عصر ساسانی و بعدها ایلخانی و صفوی جریان داشته است و خوشبختانه بخش قابل توجهی از آثار کالبدی و معماری آن همچنان پابرجا مانده است.

او با تاکید بر لزوم مطالعات دقیق‌تر برای احیای این بافت تاریخی دهدشت، گفت: مرمت‌هایی از سال ۱۳۶۸ در این منطقه آغاز شده باعث شده تا فضاهای عمومی و کلی شهر قابلیت ادراک پیدا کنند، اما از آنجا جریان سکونت به بخش‌های جدید شهر منتقل شده است، باید با کار پژوهشی و مطالعاتی دقیق‌تر دریابیم کانون اصلی نوزایی واحیای این بافت کجاست و با چه روشی می‌توان آن را محقق کرد.

گلپایگانی از تدوین یک برنامه جامع ۴ ساله خبر داد و تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای کل استان، شهر تاریخی دهدشت یکی از اولویت‌های اصلی ما محسوب می‌شود و باید با بررسی‌های کارشناسی مشخص کنیم سرمایه‌گذاری در کدام بخش‌ها نتایج بهتری به همراه خواهد داشت تا بتوانیم منابع ملی و سرمایه‌های بخش خصوصی را برای ایجاد یک قطب گردشگری ملی و منطقه‌ای به این سمت گسیل دهیم.

او در پاسخ به دغدغه‌ها پیرامون بودجه‌های قطره‌چکانی با نگاهی واقع‌بینانه و مدیریتی، افزود: واقعیت امروز بودجه کشور همین است و ما باید متناسب با همین شرایط دشوار اقدام کنیم؛ اگر به بهانه کمبود اعتبارات کار را تعطیل کنیم، هیچ گرهی باز نخواهد شد و نباید تسلیم این شرایط دشوار شویم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به الگوهای موفق کشوری در زمینه مشارکت بخش خصوصی گفت: نمونه‌های بسیار موفقی در ایران مانند روستای تاریخی اصفهک وجود دارد بدون اتکا به اعتبارات دولتی و صرفاً با همت بخش خصوصی احیا شده‌اند و دولت پس از مشاهده موفقیت آن‌ها، برای تسریع امور به حمایت و کمک مالی ورود کرده است.

گلپایگانی ادامه داد: اصل مسئله در احیای بافت‌های تاریخی، همت، تلاش و تشخیص درست مسئله است و اگر مسیر را به درستی ترسیم کنیم، قطعاً منابع مالی نیز تامین خواهد شد؛ ما نیز در شرکت بازآفرینی شهری تا حد توان برای تامین منابع و حمایت از این طرح‌های ارزشمند کمک خواهیم کرد.

