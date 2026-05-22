۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۷

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری کشور؛

راهبرد نوین بازآفرینی شهری در بافت‌ تاریخی بلاد شاپور دهدشت اجرا می شود

 معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از اجرای راهبرد نوین بازآفرینی شهری در بافت‌ تاریخی بلاد شاپور دهدشت خبر داد.

علیرضا گلپایگانی امروز یکم خرداد ماه ۱۴۰۵در بازدید از بافت تاریخی دهدشت، در گفت و گو با خبرنگار میراث آریا، اظهارکرد:  یکی از رسالت‌های اصلی و مهم شرکت بازآفرینی شهری، علاوه بر ساماندهی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، کمک اصولی به احیای بافت‌های تاریخی در سراسر کشور است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری کشور تصریح با اشاره به پیشینه درخشان شهر باستانی دهدشت، افزود: این شهر تاریخی یکی از مناطق با قدمت ۴۰۰۰ ساله است تا دوره صفویه و  تداوم سکونت در آن در عصر ساسانی و بعدها ایلخانی و صفوی جریان داشته است و خوشبختانه بخش قابل توجهی از آثار کالبدی و معماری آن همچنان پابرجا مانده است.
او با تاکید بر لزوم مطالعات دقیق‌تر برای احیای این بافت تاریخی دهدشت، گفت: مرمت‌هایی از سال ۱۳۶۸ در این منطقه آغاز شده باعث شده تا فضاهای عمومی و کلی شهر قابلیت ادراک پیدا کنند، اما از آنجا جریان سکونت به بخش‌های جدید شهر منتقل شده است، باید با کار پژوهشی و مطالعاتی دقیق‌تر دریابیم کانون اصلی نوزایی واحیای این بافت کجاست و با چه روشی می‌توان آن را محقق کرد.
گلپایگانی از تدوین یک برنامه جامع ۴ ساله خبر داد و تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای کل استان، شهر تاریخی دهدشت یکی از اولویت‌های اصلی ما محسوب می‌شود و باید با بررسی‌های کارشناسی مشخص کنیم سرمایه‌گذاری در کدام بخش‌ها نتایج بهتری به همراه خواهد داشت تا بتوانیم منابع ملی و سرمایه‌های بخش خصوصی را برای ایجاد یک قطب گردشگری ملی و منطقه‌ای به این سمت گسیل دهیم.
او در پاسخ به دغدغه‌ها پیرامون بودجه‌های قطره‌چکانی با نگاهی واقع‌بینانه و مدیریتی، افزود: واقعیت امروز بودجه کشور همین است و ما باید متناسب با همین شرایط دشوار اقدام کنیم؛ اگر به بهانه کمبود اعتبارات کار را تعطیل کنیم، هیچ گرهی باز نخواهد شد و نباید تسلیم این شرایط دشوار شویم.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به الگوهای موفق کشوری در زمینه مشارکت بخش خصوصی گفت: نمونه‌های بسیار موفقی در ایران مانند روستای تاریخی اصفهک وجود دارد بدون اتکا به اعتبارات دولتی و صرفاً با همت بخش خصوصی احیا شده‌اند و دولت پس از مشاهده موفقیت آن‌ها، برای تسریع امور به حمایت و کمک مالی ورود کرده است.
گلپایگانی ادامه داد: اصل مسئله در احیای بافت‌های تاریخی، همت، تلاش و تشخیص درست مسئله است و اگر مسیر را به درستی ترسیم کنیم، قطعاً منابع مالی نیز تامین خواهد شد؛ ما نیز در شرکت بازآفرینی شهری تا حد توان برای تامین منابع و حمایت از این طرح‌های ارزشمند کمک خواهیم کرد.

