بازدید استاندار کهگیلویه و بویراحمد از بازارچه تاریخی بلاد شاپور دهدشت/ پیوند میراث و ایثار در هفته میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یدالله رحمانی،شامگاه جمعه یکم خرداد ماه ۱۴۰۵در بازدید از بازارچه و بخش‌های دیگری از مجموعه تاریخی بلاد شاپور، اظهار کرد: مجموعه تاریخی بلاد شاپور دهدشت در صورت احیا می‌تواند منشأ ارزشمندی برای پیشرفت و توسعه در گام نخست شهرستان و در بلندمدت استان قرار گیرد، هم از جهت اشتغالی که توسعه مجموعه ایجاد خواهد کرد و هم درآمدزایی که برای مردم به دنبال خواهد داشت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بازدید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از این مجموعه و برنامه‌ریزی برای تعمیرات لازم، ابراز امیدواری کرد: اقدامات آغاز شده هرچه سریع‌تر و با برنامه زمان‌بندی مشخص پیش برود و با تأمین منابع لازم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، این میراث تاریخی احیا و به کانون توجه و رونق تبدیل شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: برنامه‌های بیشتری در این مجموعه برگزار شود تا اثرگذاری آن در سطح ملی نیز افزایش یابد.

در حاشیه این بازدید، مراسمی با حضور مسئولان و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، به ویژه شهدای جنگ رمضان، برگزار شد.

استاندار و مدیرکل میراث فرهنگی با اهدای لوح تقدیر و تجلیل از مقام شامخ این ایثارگران، از رشادت‌ها و جانفشانی‌های آنان قدردانی کردند و یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.

پیوند میان میراث ماندگار تاریخی و ایثار ماندگار شهدا، از نکات برجسته این مراسم بود و نشان داد: حفظ و احیای میراث فرهنگی در کنار گرامیداشت یاد شهدا، دو رکن اساسی هویت و توسعه پایدار استان است.

انتهای پیام/