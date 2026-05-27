اجرای عملیات مرمت مناره پامنار و بازآفرینی سیمای خیابان تاریخی بیهق در سبزوار

به گزارش خبرنگار میراثآریا، مجتبی کاویان امروز چهارشنبه ششم خرداد ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با هفته میراثفرهنگی، پروژه مرمت تخصصی مناره تاریخی مسجد پامنار سبزوار با هدف حفاظت از کیان بافت تاریخی و ارتقای کیفیت بصری خیابان بیهق کلید خورد.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سبزوار ادامه داد: این پروژه مرمتی که تحت نظارت مستقیم پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار اجرا میشود، شامل عملیات دقیق بندکشی و جازنی جدارههای فرسوده مناره و همچنین مرمت سازه چوبی مأذنه است.
او تصریح کرد: انتخاب این اثر چندصدساله برای مرمت، علاوه بر ضرورتهای صیانتی، به دلیل جایگاه ویژه و نقش نشانه شهری (Landmark) آن در منظر تاریخی خیابان بیهق صورت گرفته است.
کاویان در این باره اظهار کرد: حفاظت از بافت تاریخی سبزوار نیازمند نگاهی جامع است و جدارهسازی خیابان بیهق را باید یکی از ارکان اصلی و راهبردی مرمت این بافت دانست، مرمت مناره پامنار در واقع پیشدرآمدی بر طرح بزرگ ساماندهی جدارههای این خیابان تاریخی است.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سبزوار تأکید کرد: تحقق کامل بازآفرینی سیمای تاریخی در لبه خیابان بیهق، مستلزم تعامل دلسوزانه و همکاری نزدیک کسبه محترم و تمامی دستگاههای ذیمدخل شهری است.
او گفت: امیدواریم آغاز این عملیات در هفته میراثفرهنگی، سرآغازی بر یک نهضت مشترک میان متولیان و شهروندان برای احیای شکوه تاریخی سبزوار باشد.
مسجد پامنار سبزوار از قدیمیترین مسجدهای این شهر و خراسان بزرگ به شمار میرود. بر پایه منابع تاریخی، این مسجد در سال ۲۶۶ هجری قمری، در دوره طاهریان ساخته شده و حدود ۱۲۰۰ سال قدمت دارد. مناره آن نیز دارای قدمتی در حد قرن سوم هجری قمری است.
انتهای پیام/
نظر شما