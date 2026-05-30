نقشه راه گردشگری روستای «مزار» با تشکیل ۸ کمیته تخصصی ترسیم شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی ذوالفقاری امروز شنبه نهم خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای اجرای اساسنامه تشکیل انجمن‌های میراث‌فرهنگی کشور و با هدف جلب مشارکت‌های مردمی در حفاظت از آثار تاریخی، توسعه گردشگری و احیای صنایع‌دستی انجمن میراث‌فرهنگی و گردشگری روستای مزار تشکیل شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بجستان تشکیل این انجمن را بستری قانونی برای حضور نخبگان محلی دانست و تصریح کرد: طبق ماده ۲ اساسنامه، صیانت از میراث‌فرهنگی، با مشارکت مردم امکان پذیر است و انجمن مزار به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی، بازوی مشورتی و اجرایی ما در منطقه خواهد بود.

ذوالفقاری در تشریح ساختار جدید و تصمیم گرفته شده در این زمینه اظهار کرد: برای نخستین بار، ۸ کمیته تخصصی شامل «رویدادها»، «علمی-پژوهشی»، «گردشگری»، «صنایع‌دستی»، «رسانه»، «مالی»، «مشارکت‌های مردمی» و «میراث‌فرهنگی» در روستای مزار زیر مجموعه انجمن میراث‌فرهنگی این روستایی هدف گردشگری تشکیل شد تا بر اساس ماده ۳ اساسنامه، وظایف آموزشی و حفاظتی را به‌ صورت حرفه‌ای دنبال کنند، همچنین ارکان اصلی انجمن برای یک دوره یک‌ساله تعیین شدند.

ذوالفقاری به مصوبه‌های عملیاتی این جلسه اشاره کرد و گفت: در راستای اجرایی شدن اهداف انجمن، مقرر شد اعضا ظرف مدت یک ماه پیش‌نویس سند توسعه گردشگری مزار را تدوین کنند. هم‌چنین طبق ماده ۴ اساسنامه، افتتاح حساب بانکی اختصاصی برای جذب مشارکت‌های مالی و هدایای مردمی در دستور کار قرار گرفت و به‌منظور رسمیت‌بخشی به فعالیت‌ها، مکان ثابت و تابلوی انجمن در روستا مستقر خواهد شد.

هم‌چنین رسول رجایی بخشدار مرکزی بجستان، در نخستین جلسه انجمن میراث‌فرهنگی و گردشگری روستای هدف گردشگری مزار با اشاره به ضرورت تدوین نقشه راه توسعه مزار اظهار کرد: ظرفیت‌های بالای این روستا در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، ایجاب می‌کند که با شناسایی دقیق فرصت‌ها و تهدیدها، سندی جامع برای آینده اقتصادی و فرهنگی منطقه تدوین شود.

روستای مزار به دلیل دارا بودن بافت تاریخی ارزشمند و اقامتگاه‌های بوم‌گردی فعال، از روستاهای پیشرو در طرح‌های گردشگری شهرستان بجستان محسوب می‌شود و تشکیل انجمن میراث‌فرهنگی، گامی اساسی در راستای حرفه‌ای‌سازی فعالیت‌های گردشگری در این منطقه است.

انتهای پیام/