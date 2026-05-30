به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، نهم خردادماه در حاشیه بازدید از مجموعه کارخانه قند کرج اظهار کرد: این بازدید در ادامه نشستها و رایزنیهایی انجام شد که طی ماههای اخیر میان اداره کل میراث فرهنگی استان و مدیران کارخانه قند کرج برگزار شده بود. در این جلسات، موضوع حفاظت از ظرفیتهای تاریخی و صنعتی این مجموعه و همچنین امکان ایجاد یک موزه تخصصی در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر همین اساس مقرر شد بازدیدی میدانی از بخشهای مختلف کارخانه انجام شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز افزود: در این بازدید بخشهای مختلف مجموعه از نزدیک مورد ارزیابی قرار گرفت. فضاهای پیشنهادی برای استقرار موزه، ساختمانهای دارای ارزش تاریخی، مسیرهای دسترسی و همچنین ظرفیتهای موجود برای ایجاد یک گذر فرهنگی در محوطه کارخانه از جمله بخشهایی بود که مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
زینالی با بیان اینکه کارخانه قند کرج از جمله مجموعههای دارای هویت تاریخی و صنعتی در استان البرز است، گفت: یکی از مأموریتهای مهم میراث فرهنگی در سالهای اخیر، توجه به میراث صنعتی و حفظ نشانههای توسعه و پیشرفت کشور در دورههای مختلف تاریخی است. کارخانههایی که نقش مهمی در اقتصاد، اشتغال و شکلگیری هویت شهری داشتهاند، بخشی از حافظه تاریخی جامعه هستند و باید برای نسلهای آینده حفظ و معرفی شوند.
این مسئول توضیح داد: کارخانه قند کرج نیز از این قاعده مستثنی نیست. این مجموعه در طول سالهای فعالیت خود بخشی از تاریخ صنعت کشور را رقم زده و خاطرات بسیاری از مردم استان با آن گره خورده است. از همین رو ایجاد یک موزه در این مجموعه میتواند فرصتی ارزشمند برای روایت بخشی از تاریخ صنعتی ایران و معرفی آن به نسل جوان باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با قدردانی از نگاه فرهنگی مدیران کارخانه قند کرج تصریح کرد: خوشبختانه در جریان این بازدید و جلسات برگزار شده، شاهد همراهی و دغدغهمندی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره کارخانه نسبت به موضوعات فرهنگی و میراثی بودیم. این نگاه ارزشمند سبب شده است که موضوع حفظ و بهرهبرداری فرهنگی از ظرفیتهای تاریخی کارخانه با جدیت دنبال شود.
او افزود: یکی از نکات مهمی که در این بازدید مورد توجه قرار گرفت، بررسی زیرساختهای مورد نیاز برای راهاندازی موزه بود. ایجاد یک موزه فقط به اختصاص یک فضا محدود نمیشود، بلکه نیازمند فراهم شدن الزامات فنی، حفاظتی، نمایشگاهی و خدماتی است تا بتواند به شکل استاندارد فعالیت کند و پاسخگوی نیاز بازدیدکنندگان باشد.
زینالی با اشاره به توافقات اولیه میان دو مجموعه گفت: مقرر شده است در قالب یک پروتکل همکاری، چارچوبهای اجرایی، حقوقی و فنی طرح تدوین و نهایی شود. پس از جمعبندی مطالعات و بررسیهای کارشناسی، مراحل اجرایی طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت تا زمینه راهاندازی موزه و سایر کاربریهای فرهنگی پیشبینی شده فراهم شود.
او با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری صنعتی یکی از رویکردهای نوین در حوزه گردشگری جهان است، افزود: بسیاری از کشورها توانستهاند از طریق احیای کارخانهها و مجموعههای صنعتی قدیمی، مقاصد جدید گردشگری ایجاد کنند. این تجربه نشان میدهد که میتوان با حفظ اصالت بناها و تجهیزات تاریخی، ضمن صیانت از میراث صنعتی، فرصتهای فرهنگی و اقتصادی جدیدی نیز ایجاد کرد.
این مسئول در پایان گفت: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز از هر طرحی که به حفظ هویت تاریخی و فرهنگی استان کمک کند حمایت خواهد کرد. امیدواریم با همکاری و همدلی مدیران کارخانه و مجموعه میراث فرهنگی، زمینه تحقق این پروژه فراهم شود تا در آینده نزدیک شاهد شکلگیری یک موزه صنعتی ارزشمند در شهر کرج باشیم؛ موزهای که بتواند گذشته پرافتخار این مجموعه را برای نسل امروز و فردا روایت کند و به یکی از جاذبههای فرهنگی استان تبدیل شود.
