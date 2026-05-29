گلزار شهدای اشتهارد بخشی از هویت فرهنگی و حافظه تاریخی شهرستان است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، اصغر وکیلی، روز پنجشنبه هفتم خردادماه در حاشیه جلسه ستاد سامان‌دهی گلزار شهدای اشتهارد که با حضور محمدصادق کمالی، فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با اشاره به جایگاه معنوی گلزار مطهر شهدا اظهار کرد: شهدا سرمایه‌های ماندگار این سرزمین و نماد عزت، امنیت و اقتدار ملی هستند و صیانت از یاد و نام آنان، وظیفه‌ای همگانی و فراتر از مسئولیت‌های اداری دستگاه‌ها است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اشتهارد، افزود: گلزار مطهر شهدا یک هویت فرهنگی، تاریخی و معنوی برای جامعه است که باید با نگاه تخصصی، دقیق و مبتنی بر اصول میراثی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، هرگونه اقدام در زمینه بازسازی، مرمت و ساماندهی این فضاها باید با رعایت شأن و حرمت شهدا و در عین حال با حفظ استانداردهای فنی و معماری انجام شود.

او تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای چنین نشست‌هایی، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی است. بدون تردید، ساماندهی گلزار مطهر شهدا نیازمند همکاری منسجم بنیاد شهید، میراث فرهنگی، شهرداری، اوقاف و سایر نهادهای مرتبط است و هیچ دستگاهی به تنهایی قادر به پیشبرد کامل این مأموریت نیست.

وکیلی در ادامه با تأکید بر اهمیت تسریع در روند بازسازی و رفع مشکلات موجود گفت: در بازدیدها و بررسی‌های انجام‌شده، برخی نواقص و نیازهای عمرانی از جمله موضوعات مرتبط با پوشش و سقف قبور شهدا و همچنین بهسازی زیرساخت‌های محیطی مورد توجه قرار گرفته است که لازم است در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اشتهارد افزود: در همین راستا، برنامه‌ریزی لازم برای آغاز اقدامات اجرایی در زمینه تعمیر و اصلاح بخش‌های آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده است با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، عملیات اجرایی با رعایت اصول فنی و ملاحظات فرهنگی آغاز شود.

این مسئول همچنین با اشاره به جایگاه امامزادگان ام‌کبری و ام‌صغری (س) در کنار گلزار مطهر شهدا، اظهار کرد: وجود این اماکن مقدس در کنار یکدیگر، ظرفیت ارزشمندی در حوزه گردشگری مذهبی و فرهنگی ایجاد کرده است که در صورت توجه مناسب می‌تواند به یکی از نقاط مهم هویتی شهرستان اشتهارد تبدیل شود.

وکیلی افزود: توجه به این مجموعه‌های مذهبی و فرهنگی، علاوه بر حفظ ارزش‌های معنوی، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت گردشگری زیارتی و فرهنگی در منطقه باشد و در همین راستا، لازم است برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای با نگاه بلندمدت و پایدار دنبال شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اشتهارد خاطرنشان کرد: نگاه ما به گلزار شهدا باید نگاهی فراتر از یک پروژه عمرانی باشد؛ این فضاها بخشی از حافظه تاریخی جامعه هستند و حفظ و نگهداری آن‌ها به معنای حفظ هویت ملی و فرهنگی کشور است.

او توضیح داد: بر همین اساس، برنامه‌های سامان‌دهی باید با رویکردی جامع، شامل بهسازی کالبدی، ارتقای فضای معنوی، زیباسازی محیطی و همچنین توجه به زیرساخت‌های خدماتی تدوین و اجرا شود تا این مکان‌ها در شأن مقام شامخ شهدا باقی بمانند.

وکیلی در پایان گفت: اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اشتهارد آمادگی کامل دارد تا در چارچوب وظایف قانونی خود و در تعامل با سایر دستگاه‌ها، در روند سامان‌دهی گلزار مطهر شهدا مشارکت فعال داشته باشد و تمامی ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی خود را در این مسیر به کار گیرد.

