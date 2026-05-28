به گزارش خبرنگار میراث آریا، احسان بلالی، روز پنجشنبه هفتم خردادماه در حاشیه بازدید از پروژههای گردشگری و بومگردی بخش خصوصی شهرستان نظرآباد اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی روند اجرای طرحهای گردشگری، ارزیابی میزان پیشرفت پروژههای بومگردی و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع موانع احتمالی سرمایهگذاران بخش خصوصی انجام شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نظرآباد، افزود: در جریان این بازدید، وضعیت چندین طرح گردشگری در مناطق روستایی و شهری شهرستان مورد بررسی میدانی قرار گرفت و مشاورههای تخصصی در خصوص فرآیندهای اداری از جمله اخذ موافقت اصولی و صدور پروانه بهرهبرداری ارائه شد.
او در ادامه گفت: نظرآباد با برخورداری از ظرفیتهای متنوع طبیعی، فرهنگی و تاریخی، از جمله مناطق مستعد برای توسعه گردشگری بهویژه در حوزه بومگردی است و بهرهگیری از این ظرفیتها میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در سطح محلی شود.
این مسئول توضیح داد: در سالهای اخیر استقبال سرمایهگذاران بخش خصوصی از حوزه گردشگری روستایی افزایش یافته و این موضوع نشاندهنده شکلگیری نگاه جدید به اقتصاد گردشگری در منطقه است. وظیفه ما در دستگاه متولی، تسهیل مسیر سرمایهگذاری، کاهش بروکراسیهای اداری و حمایت کارشناسی از طرحهای دارای توجیه اقتصادی و زیستمحیطی است.
بلالی با تأکید بر لزوم هدایت اصولی پروژهها در چارچوب ضوابط قانونی تصریح کرد: تمامی طرحهای گردشگری و بومگردی باید در مسیر استانداردهای تعیینشده و با رعایت ملاحظات زیستمحیطی، فرهنگی و اجتماعی اجرا شوند. ما ضمن حمایت از سرمایهگذاران، بر اجرای دقیق ضوابط و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری نیز تأکید داریم.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نظرآباد در ادامه با اشاره به نقش روستاها در آینده گردشگری شهرستان خاطرنشان کرد: روستاهای نظرآباد از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه طبیعتگردی، کشاورزی، فرهنگ بومی و آداب و رسوم محلی برخوردارند و توسعه اقامتگاههای بومگردی میتواند این ظرفیتها را به فرصتهای اقتصادی تبدیل کند. این امر علاوه بر جلوگیری از مهاجرت روستاییان، به حفظ هویت فرهنگی مناطق نیز کمک خواهد کرد.
او همچنین بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای گردشگری تأکید کرد و افزود: بدون حضور فعال سرمایهگذاران، تحقق اهداف توسعه گردشگری امکانپذیر نیست. از این رو تلاش ما بر این است که با ایجاد فضای امن و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری، زمینه حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود.
بلالی در ادامه با اشاره به جایگاه گردشگری به عنوان یکی از پیشرانهای توسعه اقتصادی، ابراز کرد: گردشگری یکی از کمهزینهترین و پربازدهترین حوزههای اقتصادی در جهان امروز است و شهرستان نظرآباد نیز میتواند با برنامهریزی صحیح، به یکی از مقاصد مهم گردشگری در سطح استان تبدیل شود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نظرآباد خاطرنشان کرد: در جریان این بازدیدها، علاوه بر بررسی وضعیت فیزیکی پروژهها، تلاش شد مشکلات و چالشهای احتمالی سرمایهگذاران نیز به صورت مستقیم شنیده شود تا تصمیمگیریها بر اساس واقعیتهای میدانی صورت گیرد. این رویکرد میتواند به بهبود کیفیت تصمیمسازیها و افزایش سرعت اجرای طرحها کمک کند.
او در پایان بر تداوم بازدیدهای میدانی، تقویت ارتباط با سرمایهگذاران بخش خصوصی و تسریع در روند صدور مجوزهای قانونی تأکید کرد و گفت: هدف نهایی ما توسعه متوازن گردشگری، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و ارتقای جایگاه شهرستان نظرآباد در حوزه گردشگری استان است.
