به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرید جواهرزاده امروز یکشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: هم‌زمان با دهم خردادماه، سالروز تولد حاج حسین ملک، بزرگ‌ترین واقف تاریخ معاصر ایران، جمعی از مشهدگردان و فعالان حوزه فرهنگ و گردشگری در قالب برنامه‌ای ویژه از خانه تاریخی او در خیابان امام خمینی (ارگ قدیم) بازدید کردند.

رئیس مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: این عمارت که روزگاری محل سکونت و ستاد مدیریت املاک وسیع حاج حسین ملک بود، اکنون با رویکردی تازه به «مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تبدیل شده است.

او با اشاره به اهمیت توجه و یادآوری خدمت این خیر و واقف بزرگ به مردم مشهد اظهار کرد: حاج حسین ملک در سال ۱۲۵۱ شمسی در تهران متولد شد، در سال ۱۲۸۴ برای اداره املاک پدری به مشهد نقل مکان کرد و به مدت ۵۰ سال اجاره‌دار املاک آستان قدس رضوی بود، ثروت کلان خود را در مسیر وقف (از جمله باغ وکیل‌آباد، بیمارستان‌های متعدد و کتابخانه بزرگ ملک) به کار گرفت.

این عمارت مسکونی برخلاف سایر دارایی‌هایش وقف نشد، بلکه در سال ۱۳۸۰ توسط سازمان میراث فرهنگی از دختر حاج حسین ملک خریداری شد تا به عنوان میراثی ارزشمند برای شهر مشهد حفظ شود، که عملیات حفاظت، مرمت و بازپیرایی آن نیز اجرا شد و به عنوان مرکز صنایع‌دستی و هنرهای سنتی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

جواهرزاده تصریح کرد: در جریان بازدید گردشگران مشهدی، روایاتی از پویاییِ خیابان ارگ در دهه‌های گذشته بازخوانی شد، ارگ که به عنوان نخستین خیابان مدرن مشهد شناخته می‌شود، هم‌زمان با جشن‌های هزاره فردوسی رونق گرفت و با سینماها و نخستین اداره‌های شهر، قلب تپنده مشهد بود.



چشم‌انداز آینده؛ رونق گردشگری و حمایت از ایده‌های خلاق

رئیس مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در جمع گردشگران از راه‌اندازی این مرکز در خانه ملک خبر داد و گفت: این مرکز قرار است زمینه‌ای برای حمایت از صاحبان ایده در حوزه‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی باشد، هدف ما این است که خانه ملک از یک اثر تاریخیِ صرف، به یک مقصد گردشگری پویا تبدیل شود که تمامی روزهای هفته با ساعات بازدید طولانی‌تر، پذیرای شهروندان و زائران باشد.

در حاشیه این رویداد، آیین نقالی بر لبه حوض فیروزه‌ای حیاط برگزار شد و بازدیدکنندگان از غرفه‌های دائمی صنایع‌دستی که در اتاق‌های دورادور حیاط برپاست، دیدن کردند. این غرفه‌ها که محل خلق آثاری نظیر معرق، تذهیب و سفالگری است، اکنون بخشی از پیکره‌ی زنده این میراث ماندگار هستند.

معماری، پیوند سنت و مدرنیته خانه‌ی ملک که در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی بنا شده، نمونه‌ بارز معماری دوران گذار است. در حالی که پلان‌های داخلی بنا تحت تاثیر معماری اروپایی طراحی شده، نماسازی آن کاملاً به سبک سنتی ایرانی وفادار مانده است. سقف منبت‌کاری شده با طرح‌های مشبک و گل‌های رز، به همراه شومینه‌های گچ‌بری شده در طبقه دوم، شکوهی دوچندان به فضای پذیرایی بخشیده است.

در محوطه حیاط، حمامی به مساحت ۱۲۷ متر مربع قرار دارد که تا سال‌ها زیر خاک مدفون بود و در پی کاوش‌های باستان‌شناسی کشف شد، این بنا تنها نمونه حمام خصوصی در میان خانه‌های سنتی مشهد است که دارای بخش‌های گرمخانه، آتشدان و انبار چوب است. عمارت فعلی تنها بخش بیرونی از یک مجموعه‌ بزرگتر است. بخش اندرونی این خانه متاسفانه در دهه‌های گذشته (حدود سال ۱۳۷۰) تخریب شده است.



