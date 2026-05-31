۱۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۷

بازدید استاندار خراسان رضوی از مدرسه علمیه تاریخی «حاج سلطان‌العلما» کاشمر

استاندار خراسان رضوی از مدرسه علمیه تاریخی «حاج سلطان‌العلما» کاشمر و روند بازسازی آن بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامحسین مظفری امروز بکشنبه دهم خرداد ماه ۱۴۰۵ با حضور در شهرستان کاشمر از مدرسه علمیه تاریخی «حاج سلطان‌العلما» بازدید کرد و در جریان وضعیت موجود، اقدامات انجام‌شده و نیازهای پیش‌رو برای تکمیل روند مرمت و احیای این بنای ارزشمند قرار گرفت.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: هرچند در حوزه میراث فرهنگی در گذشته اعتباراتی برای این مجموعه تخصیص یافته، اما به دلیل گستردگی اقدامات مورد نیاز، اعتبارات تکمیلی برای ادامه مرمت، تکمیل احیا و اجرای برنامه‌های بهره‌برداری ضروری است. مظفذی تصریح کرد: تعریف کاربری متناسب برای این مجموعه تاریخی به‌منظور فعال‌سازی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی آن نیز مورد تاکید است.
مظفری تاکید کرد: پیگیری موضوعات اجرایی و اعتباری مرتبط با تکمیل احیای مدرسه علمیه حاج سلطان‌العلما در دستور کار قرار است تا روند مرمت با هدف صیانت از میراث تاریخی کاشمر و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های آن استمرار یابد.

هم‌چنین غلامحسین محمدیان مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنابع‌دستی کاشمر در این بازدید گفت: فاز نخست عملیات مرمتی به انجام رسیده و بخشی از اقدامات زیرساختی از جمله احیا و استحکام‌بخشی در بخش‌های پایه‌ای و پی بنا دنبال شده است. همچنین با توجه به ضرورت حفاظت بلندمدت و آماده‌سازی مجموعه برای بهره‌برداری، تداوم عملیات اجرایی در مراحل بعدی نیازمند تأمین منابع مالی پایدار و کافی است.
در این بازدید حجت الاسلام علی عسکری، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی و محمد قربانی، فرماندار کاشمر نیز حضور داشتند.

مدرسه حاج سلطان العلماء یا مدرسه علمیه حاج سلطان مدرسه‌ای تاریخی مربوط به اواخر دوره قاجار است و در خیابان امام خمینی، میدان مرکزی شهر کاشمر قرار دارد، این اثر تاریخی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۱۹۲۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

کد خبر 1405031000816
محمدعلی علی نژاد
دبیر محمد آوخ

