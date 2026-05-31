به گزارش خبرنگار میراث آریا، جمعی از بانوان کشور ترکیه شامگاه روز ۹ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور در مجموعه مقدس حسینیه اعظم زنجان، از بخشهای مختلف این مکان معنوی بازدید کردند و در جریان آخرین وضعیت برخی بخشهای آسیبدیده قرار گرفتند.
در این بازدید، میهمانان ضمن آشنایی با فعالیتها و خدمات این مجموعه مذهبی، از قسمتهای دچار آسیب نیز دیدن و توضیحاتی درباره روند بازسازی، مرمت و نیازهای موجود دریافت کردند.
بانوان ترکیهای حاضر در این برنامه، با ابراز همدردی و ارادت نسبت به حسینیه اعظم، کمکهای خود را برای مشارکت در بازسازی و ترمیم بخشهای آسیبدیده اهدا کردند.
این اقدام خداپسندانه، جلوهای از همبستگی، محبت و ارادت مسلمانان و دوستداران اهلبیت علیهمالسلام نسبت به حسینیه اعظم زنجان به شمار میرود.
حضور این بانوان و حمایت ارزشمند آنان، میتواند مایه دلگرمی خادمان و دستاندرکاران این مجموعه در مسیر بازسازی و احیای بخشهای آسیبدیده باشد.
انتهای پیام/
نظر شما