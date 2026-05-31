به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی عصر روز ۹ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: سومین جشنواره شاتوت هزاررود، روز چهارشنبه ۶ خردادماه از ساعت ۱۵ عصر تا جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۴، در میان باغات شاهتوت روستای هزاررود علیا از توابع شهرستان طارم استان زنجان برگزار شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: لباس های محلی شهرستان، چوب و منبت کاری، چاقو، گلیم، فرش از جمله غرفه های صنایع دستی در این جشنواره بودند.

موسوی بیان کرد: سومین جشنواره شاتوت در هزاررود طارم، همزمان با شکرانه برداشت این میوه، آغاز به کار کرد و در این جشنواره، بیش از ۵۰ غرفه، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این دیار را به گردشگران و بازدیدکنندگان معرفی و ارائه کرد. او گفت: سالانه بالغ بر ۲۰ هزار تن شاتوت در شهرستان طارم تولید و به بازارهای داخلی و خارجی روانه می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: در سومین جشنواره شاتوت هزاررود، محصول شاتوت با قیمت مناسب و مستقیم از باغ به دست مصرف کنندگان عرضه شد.

