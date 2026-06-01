کباب بناب در آستانه ورود به مسیر ثبت جهانی است

به گزارش خبرنگار میراثآریا، احمد حمزهزاده با اشاره به جایگاه ویژه کباب بناب در هویتفرهنگی و گردشگری شهرستان بناب و منطقه، بیان کرد: ثبت جهانی کباب بناب میتواند نقش تعیینکنندهای در معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای گردشگری بناب و آذربایجانشرقی ایفا کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی ادامه داد: کباب بناب پیشتر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و در میان بیش از ۷۰ غذای ایرانی که برای ثبت جهانی مورد بررسی قرار گرفتهاند، با پیگیریهای ویژه استاندار آذربایجانشرقی و دستور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، فرآیند تهیه پرونده آن وارد مرحله اجرایی شده است. در همین راستا قرارداد تدوین پرونده با مشاور ملی مسئول پروندههای ثبت جهانی منعقد شده است.
او در ادامه به پرونده ثبت جهانی مساجد تاریخی ایران اشاره کرد و گفت: مسجد تاریخی مهرآباد بناب نیز با پیگیریهای انجامشده از سوی استاندار آذربایجانشرقی و نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، در میان گزینههای مطرح برای حضور در این پرونده قرار گرفته و این موضوع میتواند زمینهساز معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای تاریخی شهرستان باشد.
حمزهزاده همچنین با اشاره به آخرین وضعیت منطقه نمونه گردشگری قرهقشون اظهار کرد: این منطقه از جمله مناطق دارای مصوبه هیئت دولت در حوزه گردشگری است که برای توسعه آن تفاهمنامهای میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و شهرداری بناب منعقد شده است.
او تصریح کرد: طرح جامع منطقه تهیه و نهایی شده و کمیسیون سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز موافقت اصولی لازم را صادر کرده است. اکنون سرمایهگذار پروژه از سوی شهرداری معرفی شده و انتظار میرود دستگاههای اجرایی با تسریع در فرآیندهای اداری، زمینه آغاز عملیات اجرایی این طرح مهم گردشگری را فراهم کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی تأکید کرد: فعالسازی ظرفیتهای گردشگری بناب علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، میتواند جایگاه این شهرستان را در نقشه گردشگری کشور بیش از پیش ارتقا دهد.
