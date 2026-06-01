۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۲

استاندار آذربایجان‌شرقی:

طرح‌های احیای ربع رشیدی با استفاده از ظرفیت مولدسازی تسریع شود/ ثبت جهانی ربع رشیدی نیازمند تسریع در کاوش‌های باستان‌ شناسی و رفع موانع موجود است

استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اهمیت تاریخی و فرهنگی مجموعه ربع رشیدی، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی املاک مازاد برای آزادسازی محدوده این اثر ارزشمند شد و گفت: فراهم شدن شرایط آزادسازی محدوده، زمینه اجرای کاوش‌های باستان‌شناسی و پیشبرد پرونده ثبت جهانی ربع رشیدی را فراهم خواهد کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهرام سرمست روز دوشنبه 11 خرداد 1405، در جلسه ستاد احیای ربع رشیدی با تأکید بر جایگاه ویژه ربع رشیدی در تاریخ علمی و فرهنگی ایران و جهان اسلام افزود: برای تحقق اهداف پیش‌ بینی‌شده در زمینه احیا و ثبت جهانی این مجموعه، باید موانع موجود در مسیر آزادسازی محدوده  آن برطرف شود و در کنار آن ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود بهره بهره‌ جست.

سرمست همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه استان در معرفی هرچه بهتر ربع رشیدی، بر بررسی و امکان‌ سنجی برگزاری رویداد «رینوتکس» توسط معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت رویدادهای نوآورانه و فناورانه می‌تواند به معرفی ابعاد مختلف تاریخی، فرهنگی و علمی ربع رشیدی و جلب مشارکت نخبگان و سرمایه‌گذاران در مسیر احیای این مجموعه کمک کند.

او خاطرنشان کرد: احیای ربع رشیدی تنها یک پروژه میراث فرهنگی نیست، بلکه اقدامی هویت‌ ساز و توسعه‌ محور برای آذربایجان‌شرقی محسوب می‌شود و دستگاه‌ های مسئول باید با هماهنگی و هم‌ افزایی، روند اجرای برنامه‌های مرتبط با این مجموعه تاریخی را تسریع کنند.

