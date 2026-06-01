بهگزارش خبرنگار میراثآریا، بهرام سرمست روز دوشنبه 11 خرداد 1405، در جلسه ستاد احیای ربع رشیدی با تأکید بر جایگاه ویژه ربع رشیدی در تاریخ علمی و فرهنگی ایران و جهان اسلام افزود: برای تحقق اهداف پیش بینیشده در زمینه احیا و ثبت جهانی این مجموعه، باید موانع موجود در مسیر آزادسازی محدوده آن برطرف شود و در کنار آن ظرفیتهای قانونی و اجرایی موجود بهره بهره جست.
سرمست همچنین با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فناورانه استان در معرفی هرچه بهتر ربع رشیدی، بر بررسی و امکان سنجی برگزاری رویداد «رینوتکس» توسط معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت رویدادهای نوآورانه و فناورانه میتواند به معرفی ابعاد مختلف تاریخی، فرهنگی و علمی ربع رشیدی و جلب مشارکت نخبگان و سرمایهگذاران در مسیر احیای این مجموعه کمک کند.
او خاطرنشان کرد: احیای ربع رشیدی تنها یک پروژه میراث فرهنگی نیست، بلکه اقدامی هویت ساز و توسعه محور برای آذربایجانشرقی محسوب میشود و دستگاه های مسئول باید با هماهنگی و هم افزایی، روند اجرای برنامههای مرتبط با این مجموعه تاریخی را تسریع کنند.
انتهای پیام/
نظر شما