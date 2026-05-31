به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمیدرضا خادم امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اعلام این خبر به مشارکت انجمن فرهنگی و گردشگری دزناب و معاونت فرهنگی شهرداری دزفول در برگزاری این برنامه اشاره کرد و گفت: در شب عید سعید قربان شاهد اجرای یکی از آیین‌های اصیل و معنوی شهرمان یعنی «بیرق‌زنون» در فضای دل‌انگیز خانه تاریخی سوزنگر بودیم.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دزفول با بیان اینکه استقبال مردم از این برنامه نشان‌دهنده علاقه شهروندان به حفظ هویت و سنت‌های دیرینه است افزود: آیین «بیرق‌زنون»، که عبارت از نشان‌دار کردن خانه حاجیان با پرچم‌های سبز و سفید است، بخشی از گنجینه ارزشمند فرهنگ بومی ماست که باید برای نسل‌های آینده حفظ و ترویج شود.

او ادامه داد: در این مراسم ضمن اجرای آیین سنتی «بیرق‌زنون» برنامه‌های فرهنگی ویژه‌ای نیز به مناسبت روز چهارم خرداد برگزار شد.

خادم خاطرنشان کرد: خوزستان رنگین‌کمانی از اقوام و گنجینه‌ای از سنت‌های ناب است و امیدواریم با استمرار این‌گونه مراسم عطر همدلی و معنویت بیش از گذشته در محلات تاریخی دزفول جریان یابد.

مراسم بیرق‏زنان از جمله این موارد است که در میان مردم مسلمان استان خوزستان به منظور گرامیداشت عید قربان، حج و حاجیان به طورخاص برگزار می‏شود. مراسم بیرق‌زنان در شهر دزفول با آداب خاص و زیبایی در شب عید قربان (۹ ذی‏الحجه) یعنی زمانی که حاجیان پس از پشت سر گذاشتن اعمال روز عرفه مُحرِم می ‏شوند‏ به‌اجرا درمی‌آید. بدین‏ شکل که خانواده فرد به حج رفته در این شب جشن گرفته، قربانی می‏ کنند و ولیمه می ‏دهند.

