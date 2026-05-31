به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمیدرضا خادم امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اعلام این خبر به مشارکت انجمن فرهنگی و گردشگری دزناب و معاونت فرهنگی شهرداری دزفول در برگزاری این برنامه اشاره کرد و گفت: در شب عید سعید قربان شاهد اجرای یکی از آیینهای اصیل و معنوی شهرمان یعنی «بیرقزنون» در فضای دلانگیز خانه تاریخی سوزنگر بودیم.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دزفول با بیان اینکه استقبال مردم از این برنامه نشاندهنده علاقه شهروندان به حفظ هویت و سنتهای دیرینه است افزود: آیین «بیرقزنون»، که عبارت از نشاندار کردن خانه حاجیان با پرچمهای سبز و سفید است، بخشی از گنجینه ارزشمند فرهنگ بومی ماست که باید برای نسلهای آینده حفظ و ترویج شود.
او ادامه داد: در این مراسم ضمن اجرای آیین سنتی «بیرقزنون» برنامههای فرهنگی ویژهای نیز به مناسبت روز چهارم خرداد برگزار شد.
خادم خاطرنشان کرد: خوزستان رنگینکمانی از اقوام و گنجینهای از سنتهای ناب است و امیدواریم با استمرار اینگونه مراسم عطر همدلی و معنویت بیش از گذشته در محلات تاریخی دزفول جریان یابد.
مراسم بیرقزنان از جمله این موارد است که در میان مردم مسلمان استان خوزستان به منظور گرامیداشت عید قربان، حج و حاجیان به طورخاص برگزار میشود. مراسم بیرقزنان در شهر دزفول با آداب خاص و زیبایی در شب عید قربان (۹ ذیالحجه) یعنی زمانی که حاجیان پس از پشت سر گذاشتن اعمال روز عرفه مُحرِم می شوند بهاجرا درمیآید. بدین شکل که خانواده فرد به حج رفته در این شب جشن گرفته، قربانی می کنند و ولیمه می دهند.
