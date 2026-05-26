به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این آیین از لوح ثبت ملی ۱۲ اثر دفاع‌مقدس خوزستان شامل پناهگاه مسجد نجفیه دزفول، پادگان میشداغ در دشت‌آزادگان، محوطه یادمان شهدای هور در هویزه، میدان راه‌آهن خرمشهر (نبرد تن و تانک)، محوطه یادمان شهدای شیمیایی در بهبهان، مکان اسارت شهید جاویداثر امیر رفیعی (آخرین مدافع خرمشهر)، مکان‌رویداد حادثه بمباران مدرسه پیروزی در بهبهان، زاغه‌های تیپ ۳۹۲ زرهی ارتش در حمیدیه، قرارگاه سری نصرت در هویزه، پایگاه هوانیروز مسجدسلیمان، مسجد انگالی‌ها در خرمشهر و ایستگاه‌ راه‌آهن جسینیه در خرمشهر رونمایی شد.

استاندار خوزستان در حاشیه برپایی این آیین با اشاره به جایگاه ویژه خوزستان در تاریخ معاصر ایران خاطرنشان کرد: دفاع مقدس بخشی تفکیک‌ناپذیر از هویت و میراث ملی ماست.

محمدرضا موالی‌زاده افزود: ثبت این آثار گامی بلند در راستای جلوگیری از فراموشی حماسه‌ها و انتقال امانت‌دارانه تاریخ به نسل‌های آینده است.

همچنین مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، گفت: با همکاری اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مستندسازی فنی و پژوهشی آثار مرتبط با جنگ تحمیلی رمضان در دستور کار جدی اداره کل قرار گرفته است تا با ثبت ملی زمینه برای معرفی هر چه بهتر این رشادت‌ها به علاقمندان و نسل‌های جوان فراهم شود.

محمد جوروند هدف از ثبت‌ ملی این آثار را ارتقای شأن فرهنگی یادمان‌ها و مناطق عملیاتی دانست و افزود: خوزستان بیشترین آثار مرتبط با دفاع مقدس و میراث مقاومت در کشور را داراست و تلاش ما بر این است تا تمامی نقاط حماسه‌ساز استان در سه جنگ ‌تحمیلی را در فهرست آثار ملی تثبیت کنیم.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیز در این مراسم، با قدردانی از تلاش‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان در مستندسازی وقایع جنگ تاکید کرد: دفاع مقدس میراثی زنده است که باید در تمامی ابعاد مادی و معنوی حفظ شود.

عبدالرضا حاجتی تصریح کرد: این ۱۲ اثر ملی شناسنامه‌های ایثارگری مردم این مرز و بوم هستند.

