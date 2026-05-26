۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۸

حضور دزفولی‌ها در اماکن تاریخی به‌مناسبت «روز مقاومت و پایداری»

 همزمان با چهارم خردادماه، روز «مقاومت و پایداری ـ روز دزفول»، بناهای تاریخی و بافت کهن این شهرستان شاهد حضور پرشور و استقبال چشمگیر گردشگران و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی بود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در این روز که نماد ایستادگی مردم دزفول در دوران دفاع مقدس است، بازدیدکنندگان با حضور در بافت تاریخی این شهر ضمن آشنایی با هویت غنی و میراث ارزشمند این دیار، بار دیگر پیوند ناگسستنی خود را با تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم به اثبات رساندند.

بافت قدیم دزفول با بهره‌مندی از معماری کم‌نظیر و بناهای تاریخی شاخص، همواره به عنوان یکی از جاذبه‌های کلیدی گردشگری، نقشی محوری در حفظ و ترویج فرهنگ اصیل این شهرستان ایفا می‌کند.

حضور پررنگ مردم در این ایام، نشان‌دهنده ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به اهمیت میراث فرهنگی و تعلق خاطر شهروندان به هویت تاریخی خود است.

