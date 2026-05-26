به گزارش خبرنگار میراث آریا، در این روز که نماد ایستادگی مردم دزفول در دوران دفاع مقدس است، بازدیدکنندگان با حضور در بافت تاریخی این شهر ضمن آشنایی با هویت غنی و میراث ارزشمند این دیار، بار دیگر پیوند ناگسستنی خود را با تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم به اثبات رساندند.

بافت قدیم دزفول با بهره‌مندی از معماری کم‌نظیر و بناهای تاریخی شاخص، همواره به عنوان یکی از جاذبه‌های کلیدی گردشگری، نقشی محوری در حفظ و ترویج فرهنگ اصیل این شهرستان ایفا می‌کند.

حضور پررنگ مردم در این ایام، نشان‌دهنده ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به اهمیت میراث فرهنگی و تعلق خاطر شهروندان به هویت تاریخی خود است.

