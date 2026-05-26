به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی بویری امروز سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با هفته میراث‌فرهنگی کارگاه آموزشی «حفاظت اضطراری و مستندنگاری اشیا در محوطه‌های تاریخی» در پایگاه میراث جهانی شوش با حضور و مشارکت کارشناسان پایگاه، امنای اموال و کارکنان یگان حفاظت میراث فرهنگی برگزار شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی شوش با بیان اینکه این کارگاه آموزشی با رویکردی آموزش و تبادل تجربیات برگزار شد اظهار کرد: سکینه کاوندی، مسئول آزمایشگاه و مرمتگر، به بررسی روش‌های علمی مرمت آثار و پروتکل‌های استاندارد بسته‌بندی و مستندنگاری اشیاء پرداخت.

او ادامه داد: همچنین حمید سرخه و فرهاد تقدسی، امنای اموال، با ارائه توضیحاتی در زمینه مدیریت و تجهیزات مخازن امن، راهکارهای نگهداری و جابجایی و ضوابط نگهداری و جابجایی اشیاء مباحثی را مطرح کردند.

بویری گفت: با توجه به مباحث مطرح شده در این کارگاه، بر ضرورت تداوم آموزش‌های مستمر و هماهنگی دقیق میان واحد حفاظت، امنای اموال و بخش مرمت جهت حفاظت پایدار آثار و اشیای تاریخی موجود در مخازن و موزه میراث شوش تأکید شد.

