نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» در خوزستان گشایش یافت

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» امروز ۵ خردادماه ۱۴۰۵، به‌همت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان و با حضور محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان، محمد جوروند مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، رضا نجاتی معاون سیاسی اجتماعی استانداری، عبدالرضا حاجتی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و جمعی از مدیران ارشد و فعالان فرهنگی استان آغازبه‌کار کرد.

حاضران در ابتدای این آیین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، به مقام شامخ شهدای مظلوم بمباران مدرسه «شجره طیبه» میناب ادای احترام کردند.

محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، در جریان بازدید از بخش‌های مختلف این نمایشگاه، با تاکید بر ضرورت حفاظت از مواریث تمدنی اظهار کرد: بناهای تاریخی و یادمان‌های دفاع‌مقدس، شناسنامه فرهنگی و هویت انکارناپذیر این استان هستند و صیانت از آن‌ها وظیفه‌ای ملی است.

او با اشاره به محتوای نمایشگاه «ایستاده در غبار» افزود: برپایی چنین رویدادهایی در تبیین ابعاد مقاومت ملت ایران و درک عمق تهاجم دشمن به ریشه‌های فرهنگی ما برای نسل جوان، نقشی حیاتی و استراتژیک ایفا می‌کند.

محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان نیز در این آیین گفت: نمایشگاه “ایستاده در غبار” مجموعه‌ای مستند از تصاویری است که هجمه دشمنان به بن‌مایه‌های تاریخی و تمدنی ایرانی را روایت می‌کند.

او تصریح کرد: این آثار تصاویری از بناها و میراث ارزشمندی را به تصویر کشیده‌اند که در جریان تجاوزات بیگانگان زخمی شده‌اند، اما همچنان به‌عنوان نماد ایستادگی هزارساله این مرز و بوم، استوار پابرجا هستند.

جوروند با اشاره به شعار هفته میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: «این رویداد با شعار “موزه‌ها؛ حافظ هویت و انسجام ملی” برگزار شده است تا پیوندی عمیق میان نسل امروز و حافظه تاریخی ملت ایران برقرار کند و یادآور شود که میراث‌فرهنگی، ستون اصلی انسجام و تداوم ملی ماست.

