به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان در این نشست ضمن شنیدن دقیق درخواست‌ها، مسائل و دغدغه‌های مطرح‌شده توسط مراجعان، دستورات لازم را برای پیگیری و حل مشکلات آنان به معاونت‌ها و واحدهای مربوطه صادر کرد.

محمد جوروند با تأکید بر اهمیت تکریم ارباب رجوع در این باره اظهار کرد: پاسخگویی سریع، شفاف و گره‌گشایی از کار مردم، اولویت اصلی ما در این اداره‌کل است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خوزستان افزود: برپایی جلسات ملاقات عمومی فرصتی مغتنم برای شناسایی چالش‌های موجود و اتخاذ تصمیمات راهگشا با تکیه بر نظرات و پیشنهادات خود مردم است.

او با بیان اینکه در اتاق مدیران این اداره‌کل همواره به روی مردم و فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باز است گفت: تلاش می‌کنیم تا با حذف بوروکراسی‌های غیرضروری و تسریع در روند اداری، بستری را فراهم کنیم که فعالان و علاقه‌مندان این حوزه‌ها بتوانند بدون دغدغه و با آرامش خاطر پیگیر امور خود باشند.

