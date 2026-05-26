بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مدیرکل میراثفرهنگی خوزستان در این نشست ضمن شنیدن دقیق درخواستها، مسائل و دغدغههای مطرحشده توسط مراجعان، دستورات لازم را برای پیگیری و حل مشکلات آنان به معاونتها و واحدهای مربوطه صادر کرد.
محمد جوروند با تأکید بر اهمیت تکریم ارباب رجوع در این باره اظهار کرد: پاسخگویی سریع، شفاف و گرهگشایی از کار مردم، اولویت اصلی ما در این ادارهکل است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خوزستان افزود: برپایی جلسات ملاقات عمومی فرصتی مغتنم برای شناسایی چالشهای موجود و اتخاذ تصمیمات راهگشا با تکیه بر نظرات و پیشنهادات خود مردم است.
او با بیان اینکه در اتاق مدیران این ادارهکل همواره به روی مردم و فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی باز است گفت: تلاش میکنیم تا با حذف بوروکراسیهای غیرضروری و تسریع در روند اداری، بستری را فراهم کنیم که فعالان و علاقهمندان این حوزهها بتوانند بدون دغدغه و با آرامش خاطر پیگیر امور خود باشند.
