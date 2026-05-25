۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۱

«نُوْنُم» جلوی دوربین رفت

«نُوْنُم» جلوی دوربین رفت

فیلم کوتاه مستند «نُوْنُم» به کارگردانی سینماگر خوزستانی محمد آقایی آماده نمایش شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، «نُوْنُم» به زبان محلی به معنای نمی‌دانم است و آقایی در این مستند خودنگار به زندگی و وضعیت پدربزرگش پرداخته است؛ مردی که با بیماری آلزایمر دست‌وپنجه نرم می‌کند. این اثر با نگاهی شخصی و انسانی، روایتگر بخشی از خاطرات، فراموشی و روابط خانوادگی است.

«نُوْنُم» نخستین تجربه مستندسازی این سینماگر رامهرمزی است که پس از دو سال تولید و با همکاری مؤسسه فرهنگی‌هنری باغچه، برای حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی آماده شده است.

در سوابق فرهنگی و هنری محمد آقایی ساخت فیلم‌های کوتاه داستانی تولدت مبارک(سال ۸۹) و سگدونی( سال ۹۷)، حضور در چندین نمایشگاه گروهی عکس به عنوان عکاس، دبیر اجرایی دو دوره جشنواره استانی عکس شهر و رئیس کانون فیلم و عکس اداره ارشاد رامهرمز( از سال ۹۵ تاکنون) به چشم می‌خورد.

عوامل فیلم مستند نونم عبارت‌اند شامل کارگردان و گفتار متن شامل محمد آقایی، فیلمبرداران مهدی شریفی، محمد آقایی و احمد مؤمن، تدوین و صداگذاری: اشکان جوشن‌پوش، صدابردار: بهروز نوروزی، عکاس پشت صحنه: سروش کمری و  تهیه‌کنندگان: محمد آقایی و مؤسسه فرهنگی‌هنری باغچه هستند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405030400399
حسن بهداد
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha