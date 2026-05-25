«نُوْنُم» جلوی دوربین رفت

به گزارش خبرنگار میراث آریا، «نُوْنُم» به زبان محلی به معنای نمی‌دانم است و آقایی در این مستند خودنگار به زندگی و وضعیت پدربزرگش پرداخته است؛ مردی که با بیماری آلزایمر دست‌وپنجه نرم می‌کند. این اثر با نگاهی شخصی و انسانی، روایتگر بخشی از خاطرات، فراموشی و روابط خانوادگی است.

«نُوْنُم» نخستین تجربه مستندسازی این سینماگر رامهرمزی است که پس از دو سال تولید و با همکاری مؤسسه فرهنگی‌هنری باغچه، برای حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی آماده شده است.

در سوابق فرهنگی و هنری محمد آقایی ساخت فیلم‌های کوتاه داستانی تولدت مبارک(سال ۸۹) و سگدونی( سال ۹۷)، حضور در چندین نمایشگاه گروهی عکس به عنوان عکاس، دبیر اجرایی دو دوره جشنواره استانی عکس شهر و رئیس کانون فیلم و عکس اداره ارشاد رامهرمز( از سال ۹۵ تاکنون) به چشم می‌خورد.

عوامل فیلم مستند نونم عبارت‌اند شامل کارگردان و گفتار متن شامل محمد آقایی، فیلمبرداران مهدی شریفی، محمد آقایی و احمد مؤمن، تدوین و صداگذاری: اشکان جوشن‌پوش، صدابردار: بهروز نوروزی، عکاس پشت صحنه: سروش کمری و تهیه‌کنندگان: محمد آقایی و مؤسسه فرهنگی‌هنری باغچه هستند.

