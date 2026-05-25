برگزاری نشست اقدامات حفاظتی در موزه و محوطه میراث جهانی شوش در زمان جنگ

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، علی بویری، امروز چهارم اردیبهشت ۱۴۰۵، با اشاره به اقدامات بهموقع و پیشگیرانه در ساعات اولیه جنگ تحمیلی و اعلام شرایط اضطراری گفت: با تشکیل جلسات مدیریت بحران در پایگاه با هماهنگی لازم با ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و دستورالعملهای وزارت، برنامهریزی و هماهنگی لازم برای انجام اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه در سطح محوطه میراث جهانی و بهویژه موزه شوش در دستور کار قرار گرفت.
مدیر پایگاه میراث جهانی شوش اظهار کرد: در این نشست هادی میرولی، مدیر موزه شوش، به ارائه گزارش عملکرد و بیان تجارب بهدست آمده در دوران جنگ تحمیلی و جنگ رمضان پرداخت.
بویری افزود: میرولی با تاکید بر رعایت ضوابط و اصول ایمنی و دستورالعملهای مربوط به جابجایی و انتقال اشیای تاریخی در شرایط بحرانی به مخازن امن و ایمنسازی ساختمان موزه با هدف پیشگیری از آسیبهای احتمالی به تشریح اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی و فعالیتهای صورت گرفته درموزه شوش در شرایط جنگی پرداخت.
او ادامه داد: مدیر موزه شوش در این نشست با تاکید بر حفاظت پیشگیرانه، مستندنگاری و ثبت تجارب را گامی موثر در حفاظت از آثار تاریخی در زمان بحران بیان کرد.
