به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، علی بویری، امروز سوم خرداد ۱۴۰۵، با اعلام این خبر افزود: به‌مناسبت روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث فرهنگی نشست آموزشی ایمنی و مواجهه با بحران در شرایط جنگ در اماکن تاریخی و موزه‌ها با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان و هلال احمر استان در پایگاه میراث جهانی شوش برگزار شد.

پایگاه میراث جهانی شوش گفت: این کارگاه آموزشی در محوطه میراث جهانی و باغ موزه شوش با هدف آموزش و توانمندسازی کارکنان و ارتقای سطح دانش و آگاهی حفاظتی در شرایط بحرانی و جنگ به‌اجرا درآمد.

او ادامه داد: شرکت‌کنندگان در این کارگاه موزه‌داران، امنای اموال، کارشناسان پایگاه میراث جهانی شوش و اداره میراث فرهنگی و یگان حفاظت شهرستان بودند.

بویری با اشاره به نتایج مطلوب این کارگاه گقت: مباحثی پیرامون امداد و نجات در شرایط بحرانی و مدیریت ایمنی در هنگام بروز حوادث و مخاطرات ناشی از جنگ در محوطه‌های تاریخی و موزه توسط کارشناس جمعیت هلال احمر شهرستان شوش، سکینه بیلاوی به‌عنوان مربی و مدرس در این دوره همراه با تمرین عملی ارائه شد.

مدیرپایگاه میراث جهانی شوش با قدرددانی از اقدام اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همکاری جمعیت هلال احمر خوزستان و شهرستان شوش در برگزاری این دوره آموزشی خاطرنشان کرد: با توجه به امکان‌سنجی به عمل آمده تلاش خواهد شد برای افزایش اجرای دوره‌های آموزشی و کاربردی امداد و نجات با مباحث آمادگی در برخورد با شرایط اضطراری با رویکرد مدیریت بحران در محوطه میراث جهانی هماهنگی و برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرد.

